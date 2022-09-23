Об этом 24 каналу сказал адвокат и правозащитник Николай Полозов. По его словам, российские власти мобилизуют многих крымчан, потому что так пытаются одновременно решить и крымско-татарский вопрос.

Какие волны россия будет бросать мобилизованных на войну и какие угрозы это создает для ВСУ

Он отметил, что количество мобилизованных крымских татар существенно превышает в процентном отношении количество других мобилизованных мужчин в россии. Такая жесткая мобилизация видна еще в нескольких регионах рф, в частности:

на дальнем востоке,

в якутии,

в бурятии и других.

Фактически по национальным окрестностям происходит "выгребание" мобилизованных мужчин. Таким образом, кремль решает еще и задачу сепаратизма в регионах. Конечно, территория усложняется блок-постами. Так что, очевидно, какое-то количество людей действительно могут отправить на войну,

– объяснил Полозов.

По его мнению, россия хочет "утилизировать" этих людей. "Учитывая то, как российская армия ведет свою деятельность, нет сомнений, что мобилизованных после учебы бросят сразу на линию фронта", – сказал он.

"Мы видим, что гребут практически всех – и кривых, и косых, и безногих , это для россии значение не имеет", – подчеркнул Полозов.

Как избежать мобилизации

Правозащитник отметил, что есть несколько этапов это сделать:

лучше всего – это попытаться сбежать за пределы россии или хотя бы изменить место жительства,

не отвечать на звонки, не открывать дверь,

не брать повестку и нигде не расписываться (за это будет только административное наказание и штраф)

если повестку таки взяли, то за ней никуда не идти,

если человек уже окажется на призывном пункте, то оттуда можно скрыться, хотя тогда присудят 5 или 7 лет лишения свободы,

а если человек оказался на линии фронта, то нужно сразу сдаться в плен ВСУ.

Полозов рассказал о мобилизации в россии: видео



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