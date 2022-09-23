Такое мнение 24-го каналу озвучил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее он предположил, могут ли протесты в россии стать опасными для кремля.
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Мобилизация откладывает украинскую победу
Ступак рассказал, что мобилизация в россии отсрочивает победу Украины. Она также создает дополнительную угрозу нашим военным, потому что не нужно недооценивать россиян.
Даже если они будут вооружены только автоматом и 2 рожками патронов, они действительно несут угрозу для наших военных,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Технический потенциал россии исчерпывается
Эксперт Украинского института будущего продолжил, что угрозы от россиян в техническом плане не будет. У нее большие проблемы с артиллерией, исчерпывающей свои ресурсы. Так и с танками, бронемашинами, 7 месяцев ездящими по территории Украины. Их нужно ремонтировать, а с этим тоже есть определенные проблемы в условиях боевых действий.
"Они просто довозят новую технику и бросают ее. Все больше появляется фотографий, где лежит российская пушка с разорванным дулом. Это не попадание нашей артиллерии, видно, что они так стреляют, что техника разрушается", – заметил Ступак.
Мобилизованные будут пехотой
Он добавил, что мобилизованные россияне будут пехотными войсками, которые будут штурмовать наши позиции при поддержке своей техники. Если к тому времени ее ВСУ не захватят, как в Изюме. Мобилизованная россия будет бросать в бой поочередно:
- Сначала это будут штрафбаты, на которые они очень надеются. Пригожин со своим чвк вагнером будет швырять зэков на наши позиции.
- Затем во вторую очередь будут идти донецкие и луганские "мобики".
- В третью очередь будут идти мобилизированные мужчины из Херсонской и Запорожской областей, где сейчас проходят "референдумы".
- В конце концов мобилизированные, можно сказать, регулярные россияне.
Ступак о том, какими волнами россия будет бросать мобилизированных на войну: смотрите видео
Мобилизация в россии: последние новости
- У путина еще есть иллюзии, что он может изменить ход войны. Для этого он и объявил мобилизацию.
- На фоне объявления частичной мобилизации в россии и волны желающих уехать за границу, в Финляндии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора. То же касается и виз.
- Сразу после объявления мобилизации в россии в оккупированном Крыму начали ловить мужчин на улице и отправлять в военкоматы. Среди мобилизованных жителей полуострова преобладают татары.