Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше він припустив, чи можуть протести в росії стати небезпечними для кремля.

Важливо "Насправді це фіаско": чому путін наважився на мобілізацію в росії

Мобілізація відтерміновує українську перемогу

Ступак розповів, що мобілізація в росії відтерміновує перемогу України. Вона також створює додаткову загрозу нашим військовим, бо не треба недооцінювати росіян.

Навіть якщо вони будуть озброєні лише автоматом і 2 ріжками патронів, вони дійсно несуть загрозу для наших військових,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Технічний потенціал росії вичерпується

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що загрози від росіян у технічному плані не буде. У неї великі проблеми з артилерією, яка вичерпує свої ресурси. Так і з танками, бронемашинами, які 7 місяців їздять по території України. Їх треба ремонтувати, а з цим теж є певні проблеми в умовах бойових дій.

"Вони просто довозять нову техніку й кидають її. Усе більше з'являється фотографій, де лежить російська гармата з розірваним дулом. Це не влучання нашої артилерії, видно, що це вони так стріляють, що техніка руйнується", – зауважив Ступак.

Мобілізовані будуть піхотою

Він додав, що мобілізовані росіяни будуть піхотними військами, які штурмуватимуть наші позиції за підтримки своєї техніки. Якщо до того часу її ЗСУ не захоплять, як в Ізюмі. Мобілізованих росія кидатиме в бій почергово:

Спочатку це будуть штрафбати, на які вони дуже сподіваються. Прігожин зі своїм пвк вагнера буде швиряти зеків на наші позиції.

Потім у другу чергу йтимуть донецькі й луганські "мобіки".

У третю чергу йтимуть мобілізовані чоловіки з Херсонської і Запорізької областей, де зараз проходять "референдуми".

У кінці мобілізовані, можна сказати, регулярні росіяни.

Ступак про те, якими хвилями росія кидатиме мобілізованих на війну: дивіться відео

Мобілізація в росії: останні новини