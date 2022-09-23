Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше він припустив, чи можуть протести в росії стати небезпечними для кремля.
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Мобілізація відтерміновує українську перемогу
Ступак розповів, що мобілізація в росії відтерміновує перемогу України. Вона також створює додаткову загрозу нашим військовим, бо не треба недооцінювати росіян.
Навіть якщо вони будуть озброєні лише автоматом і 2 ріжками патронів, вони дійсно несуть загрозу для наших військових,
– зазначив колишній співробітник СБУ.
Технічний потенціал росії вичерпується
Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що загрози від росіян у технічному плані не буде. У неї великі проблеми з артилерією, яка вичерпує свої ресурси. Так і з танками, бронемашинами, які 7 місяців їздять по території України. Їх треба ремонтувати, а з цим теж є певні проблеми в умовах бойових дій.
"Вони просто довозять нову техніку й кидають її. Усе більше з'являється фотографій, де лежить російська гармата з розірваним дулом. Це не влучання нашої артилерії, видно, що це вони так стріляють, що техніка руйнується", – зауважив Ступак.
Мобілізовані будуть піхотою
Він додав, що мобілізовані росіяни будуть піхотними військами, які штурмуватимуть наші позиції за підтримки своєї техніки. Якщо до того часу її ЗСУ не захоплять, як в Ізюмі. Мобілізованих росія кидатиме в бій почергово:
- Спочатку це будуть штрафбати, на які вони дуже сподіваються. Прігожин зі своїм пвк вагнера буде швиряти зеків на наші позиції.
- Потім у другу чергу йтимуть донецькі й луганські "мобіки".
- У третю чергу йтимуть мобілізовані чоловіки з Херсонської і Запорізької областей, де зараз проходять "референдуми".
- У кінці мобілізовані, можна сказати, регулярні росіяни.
Ступак про те, якими хвилями росія кидатиме мобілізованих на війну: дивіться відео
Мобілізація в росії: останні новини
- У путіна ще є ілюзії, що він може змінити хід війни. Для цього він і оголосив мобілізацію.
- На тлі оголошення часткової мобілізації в росії та хвилі охочих виїхати за кордон, у Фінляндії вирішили ввести обмеження на в'їзд громадян країни-агресора. Те саме стосується і віз.
- Одразу після оголошення мобілізації в росії в окупованому Криму почали ловити чоловіків на вулиці і відправляти у військкомати. Серед мобілізованих мешканців півострова переважають татари.