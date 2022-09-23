Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. Раніше він розказав про те, чому Німеччина знову не дала техніку Україні.

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Світ має не допустити застосування ядерної зброї

Гладких зазначив, що Україна має докласти всіх зусиль, щоб спонукати світ виступити із серйозною заявою щодо неприпустимості використання ядерної зброї. А також чітко окреслити перспективи росіян, якщо вони на цей крок наважаться.

Утім, ми маємо розуміти, що впливати на поведінку неадекватного політичного керівництва дуже важко,

– зауважив політолог.

Росіяни повинні розуміти наслідки

Він продовжив, що й росіяни повинні розуміти наслідки застосування ядерної зброї. Зокрема, вони пів року нормально ставились до війни на дивані, а тепер, коли в них оголосили мобілізацію, різко стали пацифістами.

"Якщо їхнє військово-політичне керівництво наважиться на такий крок, як застосування ядерної зброї, то росіянам стане непереливки", – наголосив Гладких.

Мобілізація свідчить, що путін вірить у зміну ситуації на фронті

Політолог додав, що мобілізація в росії свідчить про те, що путін сподівається змінити ситуацію на фронті без застосування ядерної зброї. Потім же рівень легітимності його влади падатиме, тож він не зможе приймати рішень.

Його оточення може інакше дивитись на свої перспективи. Це також є чинником, який може стримати,

– підкреслив він.

Путін заявляв, що буде ядерна війна

Раніше путін уже заявляв, що буде ядерна війна, але всі росіяни потраплять у рай. Однак схоже самі вони туди не поспішають.

"Одна справа кричати: "Дєди воєвалі, можем повторить". А інша – розкуповувати всі квитки й тікати світ за очі", – підсумував політолог.

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