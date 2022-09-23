Як путін може обґрунтувати застосування ядерної зброї

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Костянтин Машовець. Він пояснив, що проведення цих імітаційних референдумів як засіб реалізації стратегії щодо України у війні однозначно має якесь військово-політичне підґрунтя.

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Відтак, це має певний сенс і в контексті використання тактичної ядерної зброї. Тобто планом росіян може бути видати окуповані українські території за свої, присвоїти їм статус російських, і використати подальше ведення Україною бойових дій з метою деокупації цих територій як привід для застосування тактичної ядерної зброї. Цей ланцюжок здається логічним, але є нюанси.

Не все так однозначно

Застосування тактичної ядерної зброї означатиме різке підвищення ескалації конфлікту, і відіб'ється не лише на ситуації на фронті, а й загалом у військово-політичному сенсі. Адже це порушить фундаментальний негласний принцип застосування ядерної зброї, який існує серед країн "ядерного клубу". Згідно з ним, ядерна країна у конфлікті високої або низької інтенсивності не застосовує ядерну зброю проти неядерної країни, якщо немає загрози її території чи суверенітету.

Те, що путін оголосить частину окупованої території України своєю, ще не означає, що у сенсі використання ядерної зброї це розв'язує йому руки,

– наголосив Машовець.

Він пояснив, що реакція міжнародної спільности на застосування тактичної ядерної зброї може бути фатальною для кремлівського режиму. Путін це добре знає, і навряд чи наважиться ризикнути власним життям і здоров'ям, щоб досягнути цілей в цій війні.

Якою може бути реакція світу

Стримати путіна від натискання на червону кнопку зможе банальна загроза власному життю. Адже якщо він застосує ядерну зброю, то нічого не стримує інші країни покарати його за порушення норм, яких дотримувалися серед країн "ядерного клубу" до цього моменту.

Йому прилетіти може, достатньо боляче. Він може втратити щось таке, що дуже важливе для нього, що може поставити його на межу, якщо не фізичної смерті, то відходу в небуття в політичних колах росії,

– зауважив експерт.

Він підкреслив, що міжнародна спільнота знає, на які точки натиснути для того щоб путін – людина, яка може пустити у практичну площину ядерну зброю – задумалася про наслідки.

"Наприклад, застосування тактичної ядерної зброї потужністю до 2 або 5 кілотонн, може привести до того, що росія повністю втратить чорноморський флот. Потрібно їй це чи не потрібно з військової точки зору? Якщо він використає щось потужніше, то відповідь Заходу може бути такого ж адекватного рівня", – пояснив Машовець.

Було чітко сказано путіну, що Україна не залишиться сам на сам з ним. Відповідь на подальшу ескалацію буде адекватна. Я не думаю, що в кремлі не розуміють, що це означає,

– підсумував він.

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Чи впливають ядерні погрози путіна на підтримку України

У Пентагоні США запевнили, що викиди російського диктатора не впливатимуть на підтримку та допомогу Україні у боротьбі з російськими окупантами. За словами речника Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера, заяви з росії, не зашкодять виконанню зобов'язань американського Міністерства оборони перед Україною. Тож, переговори про розширення військової допомоги тривають, не зважаючи на будь-які погрози путіна.