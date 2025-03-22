Про це в інтерв'ю Bihus.Info заявив колишній журналіст української служби "Голосу Америки" Остап Яриш, пише 24 Канал.

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Що заявив Остап Яриш

Журналіст, якого звільнили в рамках політики скорочень DOGE, пояснив, що стосовно частини працівників ресурсу з авторитарних країн порушили кримінальні провадження через роботу в "Голосі Америки", тому їм небезпечно повертатися додому.

Особливо для людей з авторитарних країн просто небезпечно для життя повертатися зараз до тих країн, на які вони мовлять, тому що там їх вважають американськими агентами, шпигунами, зрадниками батьківщини, які працювали на ворога,

– заявив Остап Яриш.

За його словами, в аналогічній ситуації опинилися і деякі журналісти "Радіо Свобода".

Нагадаємо, нещодавно понад 1,3 тисячі працівників "Голосу Америки" були відправлені в адміністративну відпустку після указу Трампа про ліквідацію агентства, яке керує виданням. Директор "Голосу Америки" Майкл Абрамовіц висловив занепокоєння.