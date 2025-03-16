Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис директора "Голосу Америка" Майкла Джошуа Абрамовіца у фейсбуці. Призупинила роботу й українська редакція цього видання.

До теми У США "Голос Америки" фактично припиняє роботу, – ABC News

Що відомо про призупинення роботи "Голосу Америки"

Майкл Абрамовіц розповів, що він глибоко засмучений, що вперше за 83 роки замовкає "Голос Америки". Він зазначив, що також був відправлений в адміністративну відпустку разом з іншими журналістами.

"Голос Америки" потребує продуманої реформи, і ми досягли прогресу у цьому напрямку. Але сьогоднішня акція не дозволить виданню виконати свою важливу місію. Ця місія особливо критична сьогодні, коли противники Америки, такі як Іран, Китай та Росія, вкладають мільярди доларів у створення брехливих наративів для дискредитації Сполучених Штатів,

– зазначив директор видання.

Він також наголосив, що "Голос Америки" проголошує свободу та демократію у всьому світі, розповідаючи історію Америки та надаючи об'єктивні, виважені новини та інформацію, особливо для тих, хто живе під авторитарними режимами.

"Навіть якщо агентство виживе в певній формі, дії, які сьогодні вживає адміністрація (Дональда Трампа – 24 Канал), сильно шкодять здатності "Голосу Америки" сприяти становленню безпечного та вільного світу, і тим самим видання не може захистити інтереси США", – сказав Абрамовіц.

Чи призупинила діяльність українська редакція видання

Керівник української служби "Голос Америки" Руслан Петричка також повідомив, що його відгалуження видання також призупинило мовлення.

Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі – поки невідомо,

– сказав він.

Водночас Петричка подякував усім колегам за фантастичну роботу усі ці роки, а читачам за підтримку та довіру.

Український журналіст Остап Яриш, який працював у "Голосі Америка" також підтвердив, що практично всі, кого він знає в "Голосі Америки", з різних відділів і мовних служб, отримали емейли, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін.

"Це означає, що станом на зараз Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Коли та в якому вигляді вона відновиться (і чи відновиться), поки неясно", – написав Яриш.

До слова, Дональд Трамп 15 березня підписав указ про ліквідацію 7 федеральних агентств, визнавши їх "непотрібними". У переліку опинилося й Агентство глобальних медіа, яке керує виданнями "Радіо Свобода" та "Голос Америки".