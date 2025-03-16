Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение директора "Голоса Америка" Майкла Джошуа Абрамовица в фейсбуке. Приостановила работу и украинская редакция этого издания.

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Что известно о приостановлении работы "Голоса Америки"

Майкл Абрамовиц рассказал, что он глубоко расстроен, что впервые за 83 года замолкает "Голос Америки". Он отметил, что также был отправлен в административный отпуск вместе с другими журналистами.

"Голос Америки" нуждается в продуманной реформе, и мы достигли прогресса в этом направлении. Но сегодняшняя акция не позволит изданию выполнить свою важную миссию. Эта миссия особенно критична сегодня, когда противники Америки, такие как Иран, Китай и Россия, вкладывают миллиарды долларов в создание лживых нарративов для дискредитации Соединенных Штатов,

– отметил директор издания.

Он также отметил, что "Голос Америки" провозглашает свободу и демократию во всем мире, рассказывая историю Америки и предоставляя объективные, взвешенные новости и информацию, особенно для тех, кто живет под авторитарными режимами.

"Даже если агентство выживет в определенной форме, действия, которые сегодня принимает администрация (Дональда Трампа – 24 Канал), сильно вредят способности "Голоса Америки" способствовать становлению безопасного и свободного мира, и тем самым издание не может защитить интересы США", – сказал Абрамовиц.

Приостановила ли деятельность украинская редакция издания

Руководитель украинской службы "Голос Америки" Руслан Петричка также сообщил, что его ответвление издания также приостановило вещание.

Все работники отправлены в административный отпуск. Что будет дальше – пока неизвестно,

– сказал он.

В то же время Петричка поблагодарил всех коллег за фантастическую работу все эти годы, а читателей за поддержку и доверие.

Украинский журналист Остап Яриш, который работал в "Голосе Америка" также подтвердил, что практически все, кого он знает в "Голосе Америки", из разных отделов и языковых служб, получили емейлы, что их отправляют в вынужденный отпуск на неопределенный срок.

"Это означает, что по состоянию на сейчас Голос Америки, который вещает на 49 языках по всему миру, приостановил свою работу. Когда и в каком виде она возобновится (и возобновится ли), пока неясно", – написал Яриш.

К слову, Дональд Трамп 15 марта подписал указ о ликвидации 7 федеральных агентств, признав их "ненужными". В перечне оказалось и Агентство глобальных медиа, которое руководит изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки".