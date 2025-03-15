Утром 15 марта штатные работники "Голоса Америки" получили электронное письмо от отдела кадров, в котором сообщается, что их отправляют в оплачиваемый административный отпуск, передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что известно

Это касается, в частности, членов команды "Голос Америки", которая освещает деятельность Белого дома и входит в радиопул.

В письме отмечается, что во время административного отпуска сотрудникам издания запрещен доступ к правительственным зданиям и системам. Они должны оставаться на связи через личную электронную почту и мобильный телефон.

Напомним, что этому событию предшествовал указ Трампа о ликвидации 7 федеральных агентств, включая Агентство глобальных медиа, которое руководит "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Справка: "Голос Америки" – это международная государственная радио- и телевизионная служба правительства США, которая вещает на разные страны мира более чем на 40 языках, в частности на украинском. Она подчиняется Агентству глобальных медиа США (USAGM).