Вранці 15 березня штатні працівники "Голосу Америки" отримали електронного листа від відділу кадрів, у якому повідомляється, що їх відправляють в оплачувану адміністративну відпустку, передає 24 Канал із посиланням на ABC News.

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Що відомо

Це стосується, зокрема, членів команди "Голос Америки", яка висвітлює діяльність Білого дому та входить до радіопулу.

У листі зазначається, що під час адміністративної відпустки співробітникам видання заборонено доступ до урядових будівель і систем. Вони повинні залишатися на зв'язку через особисту електронну пошту та мобільний телефон.

Нагадаємо, що цій події передував указ Трампа про ліквідацію 7 федеральних агентств, включаючи Агентство глобальних медіа, яке керує "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Довідка: "Голос Америки" – це міжнародна державна радіо- та телевізійна служба уряду США, яка веде мовлення на різні країни світу понад 40 мовами, зокрема українською. Вона підпорядковується Агентству глобальних медіа США (USAGM).