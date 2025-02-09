Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Илона Маска в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Почему Маск хочет закрыть "Радио Свободу" и "Голос Америки"

Илон Маск распространил сообщение, где цитировали слова бывшего директора Национальной разведки США Рика Гренелла, который утверждал, что "Радио Свобода" и "Голос Америка" – это "государственные СМИ, заполнены ультралевыми активистами".

Гренелл также заявил, что оба медиа являются "пережитком прошлого", а самим Соединенным Штатам "не нужны государственные СМИ".

В ответ на это американский бизнесмен сказал, что необходимо закрыть эти издания. Он также написал, что "Европа уже свободна", апеллируя к названию одной из частей "Радио Свободы", которая называлась "Радио Свободная Европа".

Европа теперь свободна (если не считать душной бюрократии). Алло??? Никто больше их не слушает. Это просто радикальные левые, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов США в год из средств американских налогоплательщиков,

– добавил Илон Маск.

Илон Маск выступает за закрытие "Голоса Америки" и "Радио Свободы" / Сообщение из аккаунта американского бизнесмена в соцсети Х

Справка! "Радио Свобода" и "Голос Америки" являются независимыми медиакорпорациями, которые финансирует Конгресс США через гранты, которые предоставляет через Американское агентство глобальных медиа.

К слову, ранее Илон Маск заявлял о необходимости закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). По словам американского бизнесмена, Дональд Трамп соглашается с таким мнением.