Сейчас Вашингтон активно работает над этим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Заметим, что USAID является крупнейшим в мире донором.

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Что известно о закрытии программы USAID

Разговор с участием бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами и сенатора от Республиканской партии Джони Эрнста начался с того, что Илон Маск сказал, что они работают над закрытием USAID.

Она не подлежит ремонту,

– заявил американский миллиардер.

По его словам, президент США Дональд Трамп соглашается, что USAID следует закрыть. Илон Маск говорит, что закрытие Агентства США по международному развитию является частью инициативы по сокращению расходов правительства.

Ранее Илон Маск обвинил USAID в финансировании китайской лаборатории, откуда, как утверждают в США, вышел коронавирус. Позже стало известно, что в соцсети Х исчезла страница этого американского агентства.

Отдельно Илон Маск также заявлял, что USAID – "это криминальная организация", "зло", "змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку", а также добавлял, что агентство "должно умереть".