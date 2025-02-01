Предполагают, что это может иметь "драматические последствия". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие последствия будет иметь такой переход

Reuters, ссылаясь на источники, ознакомленных с этим вопросом, сообщает, что такую идею рассматривает администрация Дональда Трампа в рамках значительного пересмотра того, как Вашингтон распределяет внешнюю помощь США по всему миру.

По словам одного из собеседников агентства, в течение недели в Совете национальной безопасности США велись дискуссии на тему возможной передачи USAID в подчинение Госдепа. Это подтвердил и официальный представитель США.

Впрочем, окончательных решений по этому поводу еще не принято. Сейчас Белый дом изучает правовые полномочия, которые Трамп мог бы использовать, чтобы издать указ о прекращении независимости Агентства США по международному развитию.

В то же время доподлинно неизвестно, имеет ли президент США полномочия издать такой приказ в обход Конгресса. Отмечают, что о соответствующем потенциальном шаге со стороны властей Штатов перед тем писало издание Politico.

Также источник сообщил, что чиновники из недавно созданного "Департамента эффективности правительства" во главе с Илоном Маском также участвовали в разговорах и часто посещали штаб-квартиру USAID в центре Вашингтона на этой неделе.

В случае перехода Агентства США по международному развитию под подчинение Госдепа, как пишет агентство, вероятно, произойдут "драматические последствия для глобальной спасательной помощи от крупнейшего в мире донора".

Хотя, согласно обнародованной информации, замораживание Трампом большей части иностранной помощи США уже перевернуло индустрию развития. Это привело к сотням увольнений и поставило под угрозу "тысячи других рабочих мест".

Вследствие прекращения работы программ помощи за рубежом испытывают проблемы, среди прочего, полевые госпитали в тайских лагерях для беженцев, процесс разминирования в зонах боевых действий и передача медпрепаратов для лечения миллионов людей, страдающих от таких заболеваний, как ВИЧ.

Напомним, Госдеп США издал распоряжение об остановке большинства программ иностранной помощи. Пауза продлится не менее 90 дней. За это время министерство планирует провести аудит. Это распоряжение получил и украинский офис USAID.