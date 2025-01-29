В пятницу, 24 января, Госдеп США издал распоряжение об остановке большинства программ иностранной помощи. Пауза продлится не менее 90 дней. За это время министерство планирует провести аудит.

Распоряжение приостановить все проекты, в частности, получил украинский офис Американского агентства по международному развитию (USAID). Тема сразу стала резонансной в нашем обществе, пишет 24 Канал. Но менее чем за сутки обсуждение скатилось до уровня: "выскажи свое непопулярное мнение относительно грантов". К сожалению, дискуссия на таком уровне вряд ли приведет к конструктиву. Поэтому сегодня разбираемся, что поможет независимым проектам удержаться на плаву в течение этих 90 дней неопределенности.

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Что вообще произошло

С миром случился Трамп. А вместе с ним – скандальные и неожиданные решения, например замораживание финансовой помощи США. Распоряжение поставить на паузу все проекты получило Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине. Ситуацию осложняет и то, что сейчас украинские реципиенты не могут продолжить реализацию проектов самостоятельно. Даже на безвозмездной основе.

Справка. Средства правительства США по программе USAID были направлены на поддержку независимых медиа, местного самоуправления, медицину, сельское хозяйство, проекты по поддержке ВПО, реинтеграцию ветеранов, восстановление и восстановление инфраструктуры и тому подобное. С начала полномасштабного вторжения USAID направило в Украину 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, 5 миллиардов долларов на развитие. Еще 30 миллиардов долларов было предоставлено в виде прямой бюджетной поддержки.

После того как Вашингтон заморозил помощь, администрация Трампа отправила в отпуск около 60 чиновников USAID. В дальнейшем работа агентства будет тщательно анализироваться. После завершения аудита помощь обещают распределять между теми проектами, которые будут отвечать интересам Америки и не будут противоречить ценностям страны. Пока не совсем понятно, какой помощи касается указ. Однако, учитывая вектор политики Трампа, об освещении прав меньшинств и противодействии дезинформации точно можно забыть более чем на 3 месяца.

Остановка проектов USAID в Украине

Ситуация сейчас не из самых легких. Это в значительной степени почувствовал общественный сектор. Об остановке отдельных проектов сообщили украинские независимые медиа, общественные и благотворительные организации.

Общественная организация "Психологічна підтримка та реабілітація "Вільний Вибір""

ОО работает в сфере ветеранских дел с января 2015 года и оказывает психологическую поддержку ветеранам, ветеранкам, военнослужащим, полицейским и их семьям. Команда отменила частичное финансирование психологических консультаций, запись на интервизии для специалистов по психическому здоровью, тренинг и лекции, а также остановила написание двух пособий.

У нас закрылся один проект. Это поставило нас в ситуацию, в которой мы не смогли оплатить за проведенную работу заработные платы людям за январь. Соответственно, мы понесли финансовые потери. И нам надо было быстро принимать решение, как сохранить команду, перераспределяя обязанности, делая ротации внутри,

– рассказала 24 Каналу психолог, руководитель ОО "Психологічна підтримка та реабілітація "Вільний Вибір"" Татьяна Руденко.

Она добавляет, что сейчас приоритет – обеспечить клиентов необходимой поддержкой: консультациями, психологической помощью. Команда общественной организации направляет все ресурсы на то, чтобы сохранить текущий уровень консультаций и, по возможности, принять клиентов, которых направляют партнеры. Особенно те, кто находится в сложной ситуации.

В планах на ближайшие 90 дней – аккумулировать все ресурсы, чтобы поддержать другие проекты, которые закрываются, и предоставить людям возможность перенаправляться к нам. Поддержка этой деятельности является важной, ведь главная цель – обеспечить доступ к услугам и помощи,

– добавляет Руденко

Общественная организация "Доступно.UA"

ОО, работающая с 2015 года и рассказывает о жизни людей с инвалидностью прекратила разработку стратегических документов для 5 общин, остановила аудиты архитектурной доступности и консультации для улучшения доступности и обустройства инфраструктуры.

Мы сокращаем двух работников, которые работали над проектами США по общинам. Будем искать, конечно, новое финансирование, но пока временно, конечно, приостанавливаем эту всю деятельность,

– рассказала 24 Каналу заместитель руководителя общественной организации "Доступно.UA" Наталья Пархитько.

Она добавила, что сейчас команда остается без средств на заработные платы.

В общем вся наша команда, вся наша организация пока временно будет без зарплат или с минимальными зарплатами за оплату из "Бюро доступности". Хорошо, что у нас есть социальное предприятие, с которым мы работаем, но "Бюро доступности" покрывало только наши некоммерческие проекты,

– добавила Пархитько.

Пархитько добавляет, что "Бюро доступности" сейчас останется приоритетным проектом ОО. Благодаря этому команда сможет продлить социальное предпринимательство. Дополнительно "Доступно.UA" реализует масштабное направление по улучшению доступности аптек и консультирует общины по поиску финансирования.

Заместитель руководителя общественной организации призывает поддержать общественные организации или медиа удобным способом.

"Можно пожертвовать одним кофе в месяц, но по 50 гривен сбрасывать любимому ОО, медиа и так далее. Я, например, подписана на The Village Украина и вообще не замечаю списание этих корзин. Но знаю, что если найдется сотня таких как я, то Это уже будет определенный вклад. Также если команда предлагает коммерческие услуги – заказывайте их. достаточно опций в общественном секторе и это очень важно, потому что нам сейчас важнее всего выжить", – говорит Наталья Пархитько.

Сеть поддержки для воинов и их близких Veteran Hub

Команда была вынуждена перестать предоставлять услуги для ветеранов и ветеранок Линией поддержки, а также лично в Виннице.

Линия поддержки запустилась после полномасштабного вторжения, и обработала более 29 тысяч запросов. Целью деятельности было постоянное сопровождение ветеранов и ветеранок на каждом этапе их пути.

Поддержка для защитников и защитниц, их близких во время полномасштабной войны - это часто кризисные случаи, которые невозможно предвидеть и нельзя игнорировать. Мы стремимся продолжить предоставлять бесплатные услуги и быть рядом с ветеранами, ветеранками и их близкими, которым обязаны всем,

– отметила председатель правления и соучредитель Ветеран Хаба Ивона Костина.

Реквизиты для помощи – по ссылке.

Влияние на украинские независимые медиа

Кроме того, от решения пострадают независимые украинские редакции, создающие важные проекты. Среди них – Ukraїner, Bihus.Info, "Шо там?", "Слідство.Інфо" и ряд локальных медиа.

"Слідство.Інфо" – это команда независимых профессиональных журналистов, разоблачающая коррупцию и злоупотребление украинских чиновников всех уровней.

Бюджет медиа на 80% состоит из американских средств. Несмотря на это, в редакции не рассматривают сокращение штата или сворачивание отдельных проектов. Приоритет – сохранение команды. Это связано со спецификой контента.

Сейчас мы должны донать от нашей аудитории, определенные сбережения по монетизации контента на платформе Youtube,

– поделилась руководительница агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" Анна Бабинец.

В то же время, команда уже начала искать дополнительное финансирование от европейских доноров, чтобы закрыть насущные потребности.

У нас в продакшене фильм. Это гораздо большие затраты, чем создание текущего контента. Поэтому мы ищем emergency-финансирование хотя бы на ближайшие месяцы.

К тому же, редакция "Слідство.Інфо" впервые за время полномасштабного вторжения обратилась с помощью аудитории.

Наше медиа не делало компаний по продвижению помощи редакции, потому что понимали, что все деньги сейчас идут на нужды войска. Сейчас мы в первый раз обратились с таким призывом. И наша команда очень удивлена ​​и растроганна поддержкой. Это свидетельство того, что аудитория хочет, чтобы проект существовал,

– говорит Бабинец.

По ее словам, только за сутки редакцию поддержали около 50 человек. Кроме того, помощь предлагают местные организации.

Несмотря на неопределенность, в команде надеются, что в разрезе нескольких месяцев ситуация изменится к лучшему.

Еще одна команда независимых журналистов-расследователей Bihus.Info отметила, что отныне донаты становятся главным источником дохода.

Агентство покрывало значительную часть нашей деятельности. Поэтому сейчас роль донатов от зрителей меняется – с альтернативного источника на один из ключевых. Что будет через 90 дней нам неизвестно, однако знаем одно – сейчас самое время выяснить, действительно ли наша работа нужна украинскому обществу,

– говорится на странице команды расследователей.

Чтобы поддержать проект каждый может оформить подписку и присоединиться к изменениям.

Команда, которая ежедневно создает положительные новости "Шо Там", на 60% зависит от донорской помощи. Поэтому читательская поддержка важна для дальнейшего развития проекта.

Сейчас война, и потребности войска – на первом месте. Но если у вас есть желание и возможность поддержать нашу редакцию подпиской на ежемесячный донат, будем бесконечно благодарны. Так мы сможем работать дальше и поддерживать ваши и наши менталоньки,

– говорит команда медиа добрых новостей "Шо Там".

Выбрать сумму ежемесячного доната предлагают по ссылке.

В то же время Ukraїner-медиа зависимы от финансирования USAID на 80 – 90%, а нерешение кризиса будет означать сокращение количества продуктов.

Это не значит, что другие медиа займут те ниши, что занимали мы и другие, зависимые от американского финансирования. Это значит, что вы не почувствуете, как вокруг все будет завалено олигархическим или российским контентом,

– написал основатель Ukraїner Богдан Логвиненко.

Он добавил, что сокращение финансирования усиливает давление на независимый сектор и это играет на руку врагу. Однако Ukraїner имеет шанс выстоять. Сейчас команда постепенно возвращается к волонтерской работе, пересматривает структуру и расширяет Консультативный совет, в который сейчас входит 10 предпринимателей, чтобы адаптироваться к новым вызовам и сохранить проект.

Мы не рассчитываем на то, что после аудита в 90 дней, введенных Трампом, финансирование вернется. Поэтому единственный наш шанс – это мы сами,

– заключает журналист.

Вскоре подобных публикаций будет становиться больше. А наших любимых проектов – меньше. Чтобы этого не случилось важно поддерживать тех, кому вы доверяете.

Единственный выход – объединиться и действовать сообща

Все вышесказанное идеально подытожил медиаэксперт Отар Довженко.

Почти каждый текст об этой проблеме в эти дни заканчивается призывом к гражданам, бизнесов, иностранных инвесторов, международных организаций и всех других, кто имеет свободные ресурсы, помогать украинскому общественному сектору справиться с этим кризисом и не рассыпаться. Однако также очень важно, чтобы своим спасением занялся прежде всего сам общественный сектор Украины.

Это означает преодолеть внутреннюю конкуренцию, оставить недоразумения в прошлом, объединиться и действовать сообща. В то же время к финансированию проектов Довженко предлагает привлекать доноров, бизнес, граждан (как гражданских, так и военных), органы власти и местного самоуправления.

Участники Медіаруху предлагают:

Выбрать медиа или организацию, которой вы доверяете, и стать их благотворителями.

Рекламировать свой бизнес в независимых украинских медиа через публикации с пометкой "Реклама".

Читать публикации независимых медиа, делиться ими и способствовать распространению качественной журналистики.

Что дальше

Сейчас известно, что власть готова начать диалог для финансирования гуманитарных проектов в нашей стране.

Я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем. В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине,

– отметила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

За время, пока проблему с финансированием будут решать, проектные команды должны сохранить людей и свои наработки.

Встречи с представителями государственного департамента США запланированы уже на следующую неделю, – сообщила в эфире "Радио Свобода" заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная. Во время переговоров будут подчеркивать необходимость продолжения важных для Украины программ, в частности в энергетической и социальной сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на распоряжение Госдепа США, отметив, что правительство работает над определением программ, которые находятся в дефиците. На государственном уровне будет определено, какие проекты общин и организаций нуждаются в срочном финансировании. Часть из них Украина планирует поддержать за счет государственного бюджета. Финансирование других будет обсуждаться с европейскими и американскими партнерами. Зеленский подчеркнул, что ключевыми сферами для Украины являются связь, цифровизация, поддержка ветеранов, обновление школ и больниц, а также восстановление страны.