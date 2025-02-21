23 февраля в Германии состоятся выборы в парламент страны – Бундестага. Извините за журналистский штамп, но они как важны, так и определяющие. Не только для Германии, но и для украинского сопротивления и безопасности всей Европы. 24 Канал подробно объясняет почему именно.

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Почему Германия идет на выборы и в чем заключается провал Шольца

Эти досрочные выборы (состоятся на 7 месяцев раньше положенного срока), они были назначены после развала так называемой "коалиции светофора" (по цветам партий) в составе социал-демократов (СДПГ), зеленых (Союз 90/Зеленые) и "Свободных демократов" (СвДП). Возглавлял коалицию канцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ.

На время канцлерства Шольца пришлись большие испытания, с которыми он не справился:

Это и выход Германии из ковидного карантина и не выход из экономического кризиса;

и российское вторжение в Украину с резким отказом от российского газа, который обеспечивал 55% немецкой экономики;

и раскол немецкого общества, четко зафиксированный по результатам земельных выборов, где партии власти потерпели фиаско, зато неплохие результаты получили ультраправые и ультралевые популисты ("Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" соответственно).

Хотя формальным поводом к распаду "светофорной коалиции" стало несогласие на предложенную Шольцем отмену механизма так называемого "долгового тормоза", запрещающего Германии иметь более 0,35% ВВП, настоящие причины значительно глубже. Они заключаются в отсутствии стратегического видения у правительства для преодоления многочисленных кризисов, которые вместе с нерешительностью канцлера Шольца, как политика, подписали коалиции неутешительный приговор.



Олаф Шольц / Фото AP

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Кто лидирует и имеет больше всего шансов: опрос в Германии

Выборы традиционно являются лучшим средством для перезагрузки системы, а поскольку в Германии нет пока военного положения, то им ничего не мешает.

Диспозиция за несколько дней до волеизъявления немцев понятна и практически повторяет с незначительной разницей то, как немцы голосовали в мае 2024 года на выборах в Европарламент.

Согласно социологии, в частности, опроса института исследования общественного мнения YouGov, сделанного по заказу издания Die Welt:

лидерство с 27% удерживает Христианско-демократический союз (ХДС), который традиционно идет блоком с баварскими единомышленниками ХСС;

на втором месте – ультраправая "Альтернатива для Германии" (20%);

третьи – Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (17%);

четвертые – "Зеленые" с 12%;

пятые – Левая партия (9%);

шестые – "Союз Сары Вагенкнехт" (5%);

седьмые – "Свободная демократическая партия" (4%).

Напомним, что для попадания в Бундестаг нужны 5%. Учитывая это, "Свободным демократам" не помешало бы где-то получить еще 1%, ведь на них возлагают большие надежды для конструирования будущей коалиции.



Последние опросы в Германии / Инфографика Die Welt

Как Фридрих Мерц отбирает у ультраправых электорат

Отметим, что есть и другие опросы, данные которых отличаются от того, что дает YouGov. Впрочем, общим для всех опросов является лидерство христианских демократов. Они в 2025 году провернули хитрый маневр – главной темой кампании после серии терактов в Германии, исполнителями которых стали мигранты-мусульмане, стал вопрос усиления контроля за нелегальной миграцией и введение более жестких мер и наказаний.

Это та тема, на которой традиционно "пасется" ультраправая "Альтернатива", но это также и важное место в обновленной политике ХДС. Поэтому эти две партии ситуативно объединились для голосования в Бундестаге. Блокирование ультраправыми классической партии вызвало шок в Германии, ведь там существует неписаное правило "санитарного кордона" или "брандмауэра", что не позволяет иметь общие дела с ультраправыми.

ХДС Мерца это правило нарушил и вызвал на себя немало критики – как следствие, рейтинги политсилы несколько просели (но не по всем опросам). В то же время они просели и у самой "Альтернативы", потому что ХДС влезла в ее электоральное поле и показала, что может там быть эффективной.

Обратите внимание! В январе 2025 года темпы продаж автомобилей Илона Маска компании Tesla упали в Германии на 60%. По странному совпадению, примерно столько же немцев (65%) выступают за сохранение в стране тактики "санитарного кордона", то есть табу на политические союзы с ультраправыми.



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Таким образом, Мерц рискнул – против ультраправых на улицы вышли сотни тысяч немцев и часть хейта досталась и ХДС, – но сформировал реальность, в которой имеет потенциал стать "главным борцом с мигрантами" и "защитником немцев". При этом будет иметь реальные шансы эти решения воплотить в жизнь. В отличие от "Альтернативы", ведь правило "санитарного кордона" для нее останется и в коалицию ее точно не позовут.



Вайдель и Мерц во время дебатов / Фото Michael Kappeler / DPA

Это четко дал понять и сам Мерц, который буквально разнес Вайдель на последних перед выборами дебатах. Лидер ультраправых, которая традиционно для немецкой политики является нехаризматичной и откровенно вялой, но умной аппаратчицей (такими были Меркель и Шольц), была буквально разбита и унижена яркими атаками Мерца, для которого такая манера всегда была "фишкой".

Именно эта черта помешала когда-то Мерцу в борьбе за лидерство с Меркель в начале 2000-х, но сейчас он возвращает старые долги. Что касается Вайдель, то ее унижение видели ее сторонники и это бесспорно повлияет на результат выборов.

Как безусловно повлияет на всех остальных отказ Вайдель во время дебатов осудить слова почетного председателя АдН и своего учителя Александра Гауланда о том, что Гитлер был лишь незначительным птичьим пометом в истории Германии, а не величайшей трагедией.

По мнению телезрителей (опрос от Forsa), на дебатах 16 февраля 2025 года, которые прошли на каналах RTL и n-tv, победил Мерц (32%), серебро у Шольца (25%), а вот Вайдель получила лишь 18%, сколько же и лидер "зеленых" Габек.

Напомним, что ХДС/ХСС – это правоцентристы и консерваторы. С акцентом на последнем. Но так было не всегда – предыдущая итерация ХДС/ХСС, которую возглавляла Ангела Меркель, была больше центристами и даже иногда клонилась влево (иногда до объятий Путина), но сейчас политсила провела очистку и вернулась к базовым настройкам.

Благодарить за это надо нового лидера ХДС Фридриха Мерца. О нем 24 Канал писал отдельно и подробно.

Биография политика Кто такой Фридрих Мерц и что думает об Украине

Сам герр Мерц с вероятностью в 99% станет новым канцлером. Вопрос лишь в вариантах новой коалиции, ведь заявленного преимущества для создания монобольшинства будет явно недостаточно. Но в Германии с таким форматом привыкли работать, и больших сомнений, что новая коалиция (возможно, даже с участием СДПГ) будет создана, нет. Так какие же тогда проблемы?

Внешнее вмешательство: может ли Америка помешать Мерцу

А проблемы есть. Их имя – Соединенные Штаты Америки, точнее – новое руководство мощной державы мира в лице президента Трампа и его правой руки Илона Маска. Сейчас они активно реализуют план вмешательства в немецкие выборы.

Илон Маск прямо вмешивается в немецкие выборы:

Для этого Маск не только расчехлил свое оружие массового поражения – хвалебные посты в адрес ультраправых, но даже записал интервью в стиле "теплая ванна" с сопредседателем АдН Алисой Вайдель и принял участие в партийном съезде "Альтернативы".

При этом "АдН" – это идеологически антиамериканская партия, также она выступала и против Маска и его заводов в Германии, но кого это сейчас беспокоит.

Последний просил делегатов "зигануть" (из-за проблем со связью, что уже иронично, сказал: "Вы меня слышите? Если да, то поднимите руку или что-то типа того", – после чего начал смеяться), а еще подарил несколько очень эффектных фото с аллюзиями как на "Большого брата", так и на идеологического предшественника всего этого паноптикума.



Маск во время митинга партии AfD / AFP

На вершине этого айсберга предательства заседает вице-президент США Джей Ди Вэнс. 14 февраля 2025 года он с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности прочитал Европе лекцию о демократии, суть которой заключалась в обиде на то, что европейцы не дают расправить крылья ультраправым.



В случае Германии – латентным неонацистам, которые любят Путина, а потому у США и Европы непреодолимый ценностный конфликт.

Последствия речи Джей Ди Вэнса Как Европа может ответить Америке, почему не покинет Украину и на чьей стороне Китай

В довершение ко всему господин Вэнс показательно проигнорировал встречу с действующим канцлером Шольцем и не менее показательно встретился с соруководителем "Альтернативы" Алисой Вайдель. По иронии судьбы менее десяти лет назад Вэнс сам писал в тогда еще твиттере об опасности ультраправых и называл Дональда Трампа "американским Гитлером". Сейчас же все это почему-то забыто.

Намерение американцев понятно: они хотят получить в ключевой стране ЕС понятную и лояльную к себе власть или хотя бы иметь политсилу, которая получит "золотую акцию" или сможет создать блокирующее меньшинство, чтобы парализовать коалицию. Для этого США пытаются действовать традиционным для Трампа способом – агрессивно ломать через колено и не думать о последствиях.

Поэтому уже сейчас будущему канцлеру Германии следует готовиться к атакам от американских чиновников в примерно таком же стиле, что и нынешняя информационная атака на украинского президента. Учитывая это, цена будущих выборов растет в прогрессии.

Почему выборы в Германии так важны для Украины и Европы

Германия, несмотря на то, что переживает тяжелый экономический кризис, остается локомотивом ЕС и его едва ли не главной силой (именно ФРГ больше всего в Европе помогает Украине в войне, а Шольц все же довел расходы ФРГ на оборону до 2%). Но беда в том, что традиционная для немецкой бюрократии вялость, олицетворением которой стал Олаф Шольц (это не его вина, жизнь готовила его для работы в мирные времена, сейчас он просто не смог перестроиться), не позволяет Германии, а от того и всей Европе действовать проактивно.

Новый канцлер – более решительный и харизматичный. Мерц имеет потенциал существенно изменить ситуацию и переломить ход событий. От него ждут лидерства в вопросе увеличения помощи Украине (снятие табу с тех самых несчастных "таурусов", усиление санкций и конфискацию российских активов). А также увеличение финансирования сектора безопасности ЕС и более решительных действий по сдерживанию России, в частности, на Балтике.

Также Мерц обещает отказаться от табу имени Шольца на приглашение Украины в НАТО и может поспособствовать быстрой интеграции Украины в ЕС.

Также Мерц неоднократно заявлял, что мирные переговоры возможны только при участии Украины и справедливого учета ее позиции. Он осудил сепаратные переговоры США и России и считает, что ЕС должен получить место за столом переговоров и выступить гарантом будущего урегулирования (но не конкретизирует, как именно).

Самое же главное ожидание от нового канцлера – это общий взгляд с другими лидерами субконтинента на безопасность Европы, жесткий ответ России и более решительный ответ на рейдерство США. Все это возможно только в условиях консолидации. Именно ее отсутствие нивелировало все предыдущие инициативы президента Франции Макрона и британского премьера Стармера.

В свою очередь мощный голос Германии должен добавить этому хору порядка и силы. Что особенно важно на фоне измены США и сепаратных переговоров американцев с россиянами. Ведь это фактически раскалывает НАТО и ставит в целом вопрос переформатирования Альянса в чисто европейский оборонный союз, ведь доверять "циничным барыгам" из США больше не имеет смысла.