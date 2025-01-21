Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Маск сделал странный жест, похожий на нацистский салют

Во время провозглашения своей речи после инаугурации Дональда Трампа американский миллиардер Илон Маск сделал странный жест. Так, Маск поднялся на сцену Capital One Arena в Вашингтоне под бурные приветствия и заявил, что победа Трампа стала "развилкой на пути человеческой цивилизации".

Знаете, бывают выборы, которые приходят и проходят. Некоторые выборы, знаете, важны, некоторые нет. Но этот, этот действительно имел значение. И я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы это сделали. Спасибо. Мое сердце к тебе,

– сказал Маск, после чего сделал странный жест.

Закусив нижнюю губу, Маск постучал правой рукой по сердцу, широко разведя пальцы. Затем он вытянул правую руку под углом кверху, ладонью вниз, и держа пальцы вместе. Тогда Маск обернулся и сделал тот же жест рукой к толпе позади него.

Маск сделал жест, похожий на нацистский салют: смотрите видео

Этот жест возмутил сеть. Пользователи начали обсуждать, что Маск "зиговал", а ряд иностранных СМИ начали анализировать, что же на самом деле означал этот жест. Кроме того, некоторые телеканалы США начали вырезать этот момент, вместо этого показывая публику.

В то же время Антидефамационная лига, главная цель которой бороться с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям, не согласилась, что Маск якобы показал нацистский салют.

Похоже, что Илон Маск сделал неуклюжий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие. Но опять же, мы понимаем, что люди напряжены,

– заявили исследователи антисемитизма.

Как Маск объяснил свой странный жест

Миллиардер отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистский салют во время речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Илон Маск написал, что ему очень надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером".

Откровенно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. Атаки в стиле "каждый является Гитлером" очень надоели,

– написал Маск и добавил засыпающий эмодзи,.

Ответ Маска относительно странного жеста: смотрите сообщение

Кроме того, Маска поддержало немало пользователей сети. В противовес критике и осуждению пользователи утверждают, что жест миллиардера выражает "мое сердце с тобой".