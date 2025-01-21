Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Маск зробив дивний жест, схожий на нацистський салют

Під час проголошення своєї промови після інавгурації Дональда Трампа американський мільярдер Ілон Маск зробив дивний жест. Так, Маск піднявся на сцену Capital One Arena у Вашингтоні під бурхливі вітання та заявив, що перемога Трампа стала "розвилкою на шляху людської цивілізації".

Знаєте, бувають вибори, які приходять і проходять. Деякі вибори, знаєте, важливі, деякі ні. Але цей, цей справді мав значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що ви це зробили. Дякую. Моє серце до тебе,

– сказав Маск, після чого зробив дивний жест.

Закусивши нижню губу, Маск постукав правою рукою по серцю, широко розвівши пальці. Потім він витягнув праву руку під кутом догори, долонею вниз, і тримаючи пальці разом. Тоді Маск обернувся і зробив той самий жест рукою до натовпу позаду нього.

Маск зробив жест, схожий на нацистський салют: дивіться відео

Цей жест обурив мережу. Користувачі почали обговорювати, що Маск "зігував", а низка іноземних ЗМІ почали аналізувати, що ж насправді означав цей жест. Крім того, деякі телеканали США почали вирізати цей момент, натомість показуючи публіку.

Водночас Антидефамаційна ліга, головна мета якої боротися з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв, не погодилася, що Маск буцімто показав нацистський салют.

Схоже, що Ілон Маск зробив незграбний жест у момент ентузіазму, а не нацистське вітання. Але знову ж таки, ми розуміємо, що люди напружені,

– заявили дослідники антисемітизму.

Як Маск пояснив свій дивний жест

Мільярдер відреагував на коментарі у мережі, що нібито він зробив нацистський салют під час промови на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа. Ілон Маск написав, що йому дуже набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".

Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атаки у стилі "кожен є Гітлером" дуже набрид,

– написав Маск і додав емодзі, що засинає.

Відповідь Маска щодо дивного жесту: дивіться допис

Крім того, Маска підтримало чимало користувачів мережі. На противагу критиці й засудженню користувачі стверджують, що жест мільярдера висловлює "моє серце з тобою".