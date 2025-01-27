О приостановлении проектов поступило сообщение и Chemonics International – международной компании, являющейся крупнейшим получателем финансирования USAID. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, которое получило эту информацию от пресс-службы агентства.

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О чем говорится в заявлении USAID

Информацию о приостановлении также подтвердила Chemonics International, одна из крупнейших организаций-реципиентов финансирования USAID. В Украине она реализует проекты по поддержке агросектора, правовой системы и просвещения.

Украинские организации и органы местного самоуправления начали получать сообщения об остановке активностей, финансировавшихся USAID или организациями, зависимыми от американской поддержки.

Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков сообщил, что представители USAID проинформировали горсовет об остановке десятков местных проектов, среди которых – энергетическая независимость и инициативы по безопасности.

Ивона Костина, соучредитель организации Veteran Hub, объявила в Facebook о вынужденном закрытии Линии поддержки ветеранов и Хаба в Виннице. Она обратилась к бизнесу с просьбой поддержать эти важные проекты.

USAID работает в более чем 100 странах мира, поддерживая проекты от восстановления школ и оказания медицинской помощи до ремонта критической инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения в Украину агентство выделило 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, 5 миллиардов долларов на развитие, а 30 миллиардов долларов было предоставлено в виде прямой бюджетной поддержки.

Напомним, по указу Трампа США приостанавливают всю международную помощь на время проведения ее аудита новым госсекретарем Марком Рубио, что продлится 90 дней. Однако, этот приказ не касается военной помощи Украине.