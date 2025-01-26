Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что в пресс-службе USAID журналистам ответили, что перенаправили запрос в Госдеп США.

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USAID приостанавливает финансирование проектов

По словам одного из работников офиса USAID в Киеве, в агентстве пока не обладают подробными указаниями, как планируют реализовывать директиву и будут ли исключения.

Стоит отметить, что USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Справка. С 1961 года Агентство США по международному развитию (USAID) является ведущим учреждением Правительства США по выполнению программ международной экономической и гуманитарной помощи. Штаб-квартира USAID размещена в Вашингтоне, округ Колумбия; Агентство также имеет региональные миссии в Центральной и Южной Африке, Азии и на Ближнем Востоке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе и Евразии.

Напомним, на днях Государственный департамент США издал приказ, который останавливает расходы на большинство программ иностранной помощи в течение следующих 90 дней. Это решение было принято во исполнение приказа президента Дональда Трампа.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заверил, что военная помощь США для Украины не прекращена. По словам главы государства, ограничения касаются гуманитарных программ, но военная помощь продолжается без изменений.