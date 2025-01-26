Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що в пресслужбі USAID журналістам відповіли, що перенаправили запит до Держдепу США.

Читайте також Трамп призупинив виділення міжнародної допомоги: які програми щодо України працюють, а які ні

USAID призупиняє фінансування проєктів

За словами одного з працівників офісу USAID у Києві, в агенції наразі не володіють детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення.

Варто зазначити, що USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Довідка. З 1961 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є провідною установою Уряду США з виконання програм міжнародної економічної та гуманітарної допомоги. Штаб-квартира USAID розміщена у Вашингтоні, округ Колумбія; Агентство також має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії та на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі та Євразії.

Нагадаємо, днями Державний департамент США видав наказ, який зупиняє витрати на більшість програм іноземної допомоги протягом наступних 90 днів. Це рішення було ухвалено на виконання наказу президента Дональда Трампа.

Згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що військова допомога США для України не припинена. За словами глави держави, обмеження стосуються гуманітарних програм, але військова допомога продовжується без змін.