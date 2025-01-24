Ця вказівка шокувала і самих працівників відомства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що передбачає указ Держдепу

Державний департамент США видав наказ, який зупиняє витрати на більшість програм іноземної допомоги протягом наступних 90 днів.

Вказівка, яка надійшла в п’ятницю, викликала здивування навіть серед працівників відомства.

Держава фактично відмовилася від іноземної допомоги,

– заявив один із чиновників

За попередньою інформацією, ці обмеження можуть торкнутися програм підтримки України, Тайваню та Йорданії, хоча офіційного підтвердження цього поки що немає.