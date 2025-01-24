Про це в п'ятницю, 24 січня, заявив спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News, передає 24 Канал. За його словами, Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти.

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Яку ціну на російську нафту припускає Келлог

Раніше в США під керівництвом президента Джо Байдена встановили верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель, що фактично є базовою точкою беззбитковості?

– сказав Келлог.

Для порівняння – еталонна нафта марки Brent, що використовується багатьма американськими нафтопереробними заводами, у п'ятницю вранці продавалася за ціною близько 78 доларів.

До слова, Келлог також висловився про втрати України у війні проти Росії. За його словами, вони буцімто більші, аніж ті, що їх зазнали США під час війни у Кореї та В'єтнамі. За даними Global Security, у В’єтнамі загинуло 47 тисяч американських військових, а під час Корейської війни – близько 33 тисяч.

Подібні цифри на початку осені 2024 року називали західні ЗМІ. Йдеться про 80 тисяч загиблих українських військових і 400 тисяч поранених.