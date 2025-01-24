Об этом в пятницу, 24 января, заявил специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News, передает 24 Канал. По его словам, Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти.

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Какую цену на российскую нефть предполагает Келлог

Ранее в США под руководством президента Джо Байдена установили верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что фактически является базовой точкой безубыточности?

– сказал Келлог.

Для сравнения – эталонная нефть марки Brent, используемая многими американскими нефтеперерабатывающими заводами, в пятницу утром продавалась по цене около 78 долларов.

К слову, Келлог также высказался о потерях Украины в войне против России. По его словам, они якобы больше, чем те, что понесли США во время войны в Корее и Вьетнаме. По данным Global Security, во Вьетнаме погибло 47 тысяч американских военных, а во время Корейской войны – около 33 тысяч.

Подобные цифры в начале осени 2024 года называли западные СМИ. Речь идет о 80 тысячах погибших украинских военных и 400 тысячах раненых.