Що стосується гуманітарної допомоги, Україна та інші країни світу, не будуть її отримувати протягом 90 днів. Детальніше про програми 24 Каналу розповіла ведуча Адріана Кучер, зауваживши, що проєкти військової підтримки нашої країни не мають відношення до Держдепу.

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Які програми щодо України працюють, а які ні

Ведуча пояснила, що Україна має 3 програми військової допомоги від США:

PDA (Presidential Drawdown Authority) – працює в рамках президентських повноважень, Дональд Трамп може передавати нашій країні зброю зі складів Пентагону;

(Presidential Drawdown Authority) – працює в рамках президентських повноважень, Дональд Трамп може передавати нашій країні зброю зі складів Пентагону; USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) – розпорядником грошей є Пентагон, в якого зброю для України може замовляти Міністерство оборони США;

(Ukraine Security Assistance Initiative) – розпорядником грошей є Пентагон, в якого зброю для України може замовляти Міністерство оборони США; FMF (Foreign Military Financing) – розпорядником грошей виступає Держдеп, кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриша повідомив, що кошти з цієї програми витратили вже давно.

Кучер зауважила, що до перших двох програм Держдеп США не має ніякого доступу, це 2 найбільші програми підтримки України

Указ Держдепу США взагалі не стосується подальшої військової підтримки України,

– наголосила вона.

Тим часом наказ Держдепу США стосується України в рамках іншої фінансової допомоги – USAID. Це гроші від посольства США, в рамках якої фінансуються держави по всьому світу, включно з нашою країною. Мовиться про гуманітарну допомогу.

"Тут допомога для України призупинена протягом 90 днів. Маємо підтвердження з різних некомерційних організацій в Україні, які зараз переглядають свою роботу, скорочують проєкти, звільняють підрядників або співробітників", – зазначила ведуча.