У п'ятницю, 24 січня, Держдеп США видав розпорядження щодо зупинки більшості програм іноземної допомоги. Пауза триватиме щонайменше 90 днів. За цей час міністерство планує провести аудит.

Розпорядження призупинити всі проєкти, зокрема, отримав український офіс Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID). Тема відразу стала резонансною в нашому суспільстві, пише 24 Канал. Втім, менш як за добу обговорення скотилося до рівня: "вислови свою непопулярну думку щодо грантів". На жаль, дискусія на такому рівні навряд чи призведе до конструктиву. Тому сьогодні розбираємося, що допоможе незалежним проєктам втриматися на плаву упродовж цих 90 днів невизначеності.

До теми Наслідки відчує кожен: що буде після призупинення допомоги США для громадського сектору

Що взагалі відбулося

Зі світом трапився Трамп. А разом з ним – скандальні та неочікувані рішення, як-от замороження фінансової допомоги США. Розпорядження поставити на паузу усі проєкти отримала Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Ситуацію ускладнює й те, що наразі українські реципієнти не можуть продовжити реалізацію проєктів самостійно. Навіть на безоплатній основі.

Довідка. Кошти уряду США за програмою USAID були спрямовані на підтримку незалежних медіа, місцевого самоврядування, медицину, сільське господарство, проєкти з підтримки ВПО, реінтеграцію ветеранів, відбудову і відновлення інфраструктури тощо. З початку повномасштабного вторгнення USAID спрямувало в Україну 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів було надано у вигляді прямої бюджетної підтримки.

Після того як Вашингтон заморозив допомогу, адміністрація Трампа відправила у відпустку близько 60 чиновників USAID. Надалі робота агенства ретельно аналізуватиметься. Після завершення аудиту допомогу обіцяють розподіляти між тими проєктами, що відповідатимуть інтересам Америки та не будуть суперечити цінностям країни. Поки що не зовсім зрозуміло, якої допомоги стосується указ. Однак, враховуючи вектор політики Трампа, про висвітлення прав меншин та протидію дезінформації точно можна забути більш ніж на 3 місяці.

Зупинка проєктів USAID в Україні

Ситуація зараз не з найлегших. Це значною мірою відчув громадський сектор. Про зупинку окремих проєктів повідомили українські незалежні медіа, громадські та благодійні організації.

Громадська організація "Психологічна підтримка та реабілітація "Вільний Вибір""

ГО працює у сфері ветеранських справ з січня 2015 року та надає психологічну підтримку ветеранам, ветеранкам, військовослужбовцям, поліцейським та їх родинам. Команда скасувала часткове фінансування психологічних консультацій, запис на інтервізії для фахівців з психічного здоров'я, тренінг та лекції, а також зупинила написання двох посібників.

У нас закрився один проєкт. Це поставило нас в ситуацію, в якій ми не змогли сплатити за проведену роботу заробітні плати людям за січень. Відповідно, ми зазнали фінансових втрат. І нам треба було швидко приймати рішення, як зберегти команду, перерозподіляючи обов'язки, роблячи ротації всередині,

– розповіла 24 Каналу психологиня, керівниця ГО "Психологічна підтримка та реабілітація "Вільний Вибір"" Тетяна Руденко.

Вона додає, що зараз пріоритет – забезпечити клієнтів необхідною підтримкою: консультаціями, психологічною допомогою. Команда громадської організації спрямовує всі ресурси на те, щоб зберегти поточний рівень консультацій та, за можливості, прийняти клієнтів, яких направляють партнери. Особливо ті, хто перебуває у складнішій ситуації.

У планах на найближчі 90 днів – акумулювати всі ресурси, щоб підтримати інші проєкти, які закриваються, і надати людям можливість перескеровуватися до нас. Підтримка цієї діяльності є важливою, адже головна мета – забезпечити доступ до послуг і допомог,

– додає Руденко

Громадська організація "Доступно.UA"

ГО, що працює з 2015 року та розповідає про життя людей з інвалідністю припинила розробку стратегічних документів для 5 громад, зупинила аудити архітектурної доступності та консультації для покращення доступності та облаштування інфраструктури.

Ми скорочуємо двох працівників, які працювали над проєктами США по громадах. Будемо шукати, звісно, нове фінансування, але поки що тимчасово, звісно, призупиняємо цю всю діяльність,

– розповіла 24 Каналу заступниця керівника громадської організації "Доступно.UA" Наталія Пархитько.

Вона додала, що зараз команда залишається без коштів на заробітні плати.

Загалом вся наша команда, вся наша організація поки що тимчасово буде без зарплат або з мінімальними зарплатами за оплату з "Бюро доступності". Добре, що в нас є соціальне підприємство, з яким ми працюємо, але "Бюро доступності" покривало тільки наші некомерційні проєкти,

– додала Пархитько.

Пархитько додає, що "Бюро доступності" зараз залишиться пріоритетним проєктом ГО. Завдяки цьому команда зможе продовжити соціальне підприємництво. Додатково "Доступно.UA" реалізовує масштабний напрямок з покращення доступності до аптек та консультує громади.

Заступниця керівника громадської організації радить підтримати громадські організації чи медіа у зручний спосіб.

"Можна пожертвувати однією кавою на місяць, але по 50 гривень скидати улюбленому ГО, медіа і так далі. Я, наприклад, підписана на The Village Україна і взагалі не помічаю списання цих кошів. Але знаю, що якщо знайдеться сотня таких як я, то це вже буде певний внесок. Також якщо команда пропонує комерційні послуги – замовляйте їх. Так ви не просто даєте гроші на розвиток й підтримку проєктів, які втратили фінансування, а й отримаєте користь: лекцію, тренінг, аудит, інформаційну підтримку. Тобто для бізнесу є достатньо опцій в громадському секторі і це дуже важливо, бо нам зараз найважливіше вижити", – каже Наталія Пархитько.

Мережа підтримки для воїнів та їхніх близьких Veteran Hub

Команда була змушена перестати надавати послуги для ветеранів і ветеранок Лінією підтримки, а також особисто у Вінниці.

Лінія підтримки запустилася після повномасштабного вторгнення, й опрацювала понад 29 тисяч запитів. Ціллю дільності був постійний супровід ветеранів й ветеранок на кожному етапі їхнього шляху.

Підтримка для захисників і захисниць, їхніх близьких під час повномасштабної війни — це часто кризові випадки, які неможливо передбачити та не можна ігнорувати. Ми прагнемо продовжити надавати безоплатні послуги та бути поруч з ветеранами, ветеранками та їхніми близькими, яким завдячуємо усім,

– зазначила голова правління та співзасновниця Ветеран Хабу Івона Костина.

Реквізити для допомоги – за посиланням.

Вплив на українські незалежні медіа

Крім того, від рішення постраждають незалежні українські редакції, що створюють важливі проєкти. Серед них – Ukraїner, Bihus.Info, "Шо там?", "Слідство.Інфо" та низка локальних медіа.

"Слідство.Інфо" – це команда незалежних професійних журналістів, яка викриває корупцію та зловживання українських посадовців усіх рівнів. Бюджет медіа на 80% складається з американських коштів. Попри це у редакції не розглядають скорочення штату чи згортання окремих проєктів. Пріоритет – збереження команди. Це пов'язано зі специфікою контенту.

Зараз ми маємо донати від нашої аудиторії, певні заощадження з монетизації контенту на платформі Youtube,

– поділилася керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" Анна Бабінець.

Водночас команда вже почала шукати додаткове фінансування від європейських донорів, щоб закрити нагальні потреби.

У нас у продакшені фільм. Це значно більші витрати, ніж створення поточного контенту. Тому ми шукаємо emergency-фінансування. Хоча б на найближчі місяці,

– пояснює вона.

До того ж редакція "Слідство.Інфо" вперше за час повномасштабного вторгнення звернулася за допомогою аудиторії.

Наше медіа не робило компаній щодо просування допомоги редакції, бо розуміли, що усі гроші зараз йдуть на потреби війська. Зараз ми вперше звернулися з таким закликом. І наша команда дуже вражена та розчулена підтримкою. Це є свідченням, що аудиторія хоче аби проєкт існував, – каже Бабінець.

За її словами, лише упродовж доби редакцію підтримали близько 50 осіб. Крім того, допомогу пропонують місцеві організації.

Попри невизначеність, у команді сподіваються, що у розрізі кількох місяців ситуація зміниться на краще.

Ще одна команда незалежних журналістів-розслідувачів Bihus.Info зазначила, що відтепер донати стають головним джерелом доходу.

Агенція покривала значну частину нашої діяльності. Тому зараз роль донатів від глядачів змінюється – з альтернативного джерела на одне з ключових. Що буде через 90 днів нам невідомо, проте знаємо одне – зараз саме час з'ясувати, чи дійсно наша робота потрібна українському суспільству,

– йдеться на сторінці команди розслідувачів.

Щоб підтримати проєкт кожен може оформити підписку та долучитися до змін.

Команда, яка щодня створює позитивні новини "Шо Там", на 60% залежна від донорської допомоги. Тому читацька підтримка важлива для подальшого розвитку проєкту.

Зараз війна, і потреби війська – на першому місці. Але якщо у вас є бажання і можливість підтримати нашу редакцію підпискою на щомісячний донат, будемо безмежно вдячні. Так ми зможемо працювати далі й підтримувати ваші та наші менталоньки,

– каже команда медіа добрих новин "Шо Там".

Обрати суму щомісячного донату пропонують за посиланням.

Водночас Ukraїner-медіа залежні від фінансування USAID на 80 – 90%, а невирішення кризи означатиме скорочення кількості продуктів.

Це не значить, що інші медіа займуть ті ніші, що обіймали ми та інші, залежні від американського фінансування. Це значить, що ви не зчуєтесь, як довкола все буде завалене олігархічним або російським контентом,

– написав засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

Він додав, що скорочення фінансування посилює тиск на незалежний сектор і це грає на руку ворогу. Проте Ukraїner має шанс вистояти. Зараз команда поступово повертається до волонтерської роботи, переглядає структуру та розширює Дорадчу раду, в яку зараз входить 10 підприємців, щоб адаптуватися до нових викликів і зберегти проєкт.

Ми не розраховуємо на те, що після аудиту в 90 днів, запроваджених Трампом, фінансування повернеться. Тому єдиний наш шанс – це ми самі,

– підсумовує журналіст.

Незабаром схожих публікацій ставатиме більше. А наших улюблених проєктів – менше. Щоб цього не трапилося важливо підтримувати тих, кому ви довіряєте.

Єдиний вихід – об'єднатися та діяти спільно

Все вищесказане ідеально підсумував медіаексперт Отар Довженко.

Майже кожен текст про цю проблему цими днями закінчується закликом до громадян, бізнесів, іноземних інвесторів, міжнародних організацій і всіх інших, хто має вільні ресурси, допомагати українському громадському сектору впоратись із цією кризою й не розсипатись. Проте також дуже важливо, щоб своїм порятунком зайнявся насамперед сам громадський сектор України.

Це означає подолати внутрішню конкуренцію, залишити непорозуміння в минулому, об’єднатися та діяти спільно. Водночас до фінансування проєктів Довженко пропонує залучати донорів, бізнес, громадян (як цивільних, так і військових), органи влади та місцевого самоврядування.

Учасники Медіаруху пропонують: