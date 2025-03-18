Журналістка "Детектор Медіа" Юлія Лавришин в етері 24 Каналу наголосила, що це рішення вплине на можливість отримувати громадянами низки країн, зокрема тих, що раніше були у складі СРСР, правдиву інформацію про події, які відбуваються.

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По наслідки закриття редакцій

Редакцій "Радіо Свобода", як пояснила журналістка, немає зокрема в таких країнах як Велика Британія, Франція, Німеччина, тому що там налагоджена демократія, є непідкупні та сміливі медіа, тож зі свободою слова все гаразд. А от, як зауважила Лавришин, в країнах, які тільки виборюють демократію і перебувають на шляху її встановлення, з цим ситуація набагато гірша.

Тому там функціонували редакції "Радіо Свобода", які були відкриті дуже давно, щоб громадяни цих країн могли отримувати альтернативну інформацію. Журналістка "Детектор Медіа" розповіла про те, що у 1986 році, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, на радянському телебаченні не охоче висвітлювали цю подію, а в перші дні після неї взагалі замовчували про катастрофу. Вона наголосила, що тоді правду можна було дізнатись як раз від редакцій "Радіо Свобода" чи "Голосу Америки".

Це рішення чинної адміністрації президента США про закриття вказаних медіа – це подарунок для диктаторів, для автократичних режимів низки країн. Мені здається, що вони самі здивовані цим, адже їм навіть не довелося нічого робити. Все за них зробила американська адміністрація. Це дуже прикро і мені від цього сумно,

– озвучила Лавришин.

Нагадаємо, що в Білому домі дали офіційне пояснення, чому вирішили поставити на паузу фінансування вказаних медіа, зокрема "Голосу Америки". У Вашингтоні зазначили, що американці "більше не будуть на гачку радикальної пропаганди", а також перелічили низку претензій до видання, наголошуючи на буцімто порушенні журналістських стандартів.