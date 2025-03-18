Журналистка "Детектор Медиа" Юлия Лавришин в эфире 24 Канала отметила, что это решение повлияет на возможность получать гражданами ряда стран, в частности тех, что ранее были в составе СССР, правдивую информацию о событиях, которые происходят.

Смотрите также После указа Трампа работников "Голоса Америки" отправили в административный отпуск

О последствиях закрытия редакций

Редакций "Радио Свобода", как объяснила журналистка, нет в частности в таких странах как Великобритания, Франция, Германия, потому что там налажена демократия, есть неподкупные и смелые медиа, поэтому со свободой слова все в порядке. А вот, как заметила Лавришин, в странах, которые только борются за демократию и находятся на пути ее установления, с этим ситуация гораздо хуже.

Поэтому там функционировали редакции "Радио Свобода", которые были открыты очень давно, чтобы граждане этих стран могли получать альтернативную информацию. Журналистка "Детектор Медиа" рассказала о том, что в 1986 году, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, на советском телевидении неохотно освещали это событие, а в первые дни после нее вообще замалчивали о катастрофе. Она отметила, что тогда правду можно было узнать как раз от редакций "Радио Свобода" или "Голоса Америки".

Это решение действующей администрации президента США о закрытии указанных медиа – это подарок для диктаторов, для автократических режимов ряда стран. Мне кажется, что они сами удивлены этим, ведь им даже не пришлось ничего делать. Все за них сделала американская администрация. Это очень обидно и мне от этого грустно,

– озвучила Лавришин.

Напомним, что в Белом доме дали официальное объяснение, почему решили поставить на паузу финансирование указанных медиа, в частности "Голоса Америки". В Вашингтоне отметили, что американцы "больше не будут на крючке радикальной пропаганды", а также перечислили ряд претензий к изданию, отмечая якобы о нарушении журналистских стандартов.