Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Росія атакувала Запоріжжя увечері 21 березня. Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури. Також є інформація про постраждалих через удар.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Дивіться також У Запоріжжі серія вибухів: на місто летить навала "Шахедів"