Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Місто атакують ворожі "Шахеди".
Дивіться також Росія знову атакує "Шахедами": повітряна тривога дійшла до Київщини
Що відомо про вибухи у Полтаві
У Полтавській області повітряну тривогу оголосили ще о 19:27.
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Згодом Повітряні сили попередили мешканців регіону про небезпеку.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Полтава – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях,
– йшлося у повідомленні.
Вибухи у місті пролунали приблизно о 21:14. Місцева влада наразі не коментувала можливі наслідки атаки.
Нагадаємо, що увечері 21 березня гучно було й у Дніпрі. Також ППО працювала у Запоріжжі.