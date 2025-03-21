Що відомо про чергову атаку "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.
Дивіться також В Одесі внаслідок масштабної атаки БпЛА спалахнули пожежі, постраждали 3 підлітки
19:35, 21 березня
Загроза на Харківщині.
19:32, 21 березня
На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
19:24, 21 березня
Дніпро та Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
19:24, 21 березня
Оновлення щодо руху ворожих безпілотників:
- на північно-східному напрямку Запорізької області, курс на Дніпропетровщину;
- на заході та в центрі Дніпропетровщини, курс – південно-західний;
- на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;
- на півночі Сумщини, курс – південний.
18:52, 21 березня
- Російські дрони на півночі Запорізької області, курс на Дніпропетровщину.
- Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс – південно-західний.