Що відомо про чергову атаку "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.

Дивіться також В Одесі внаслідок масштабної атаки БпЛА спалахнули пожежі, постраждали 3 підлітки

19:35, 21 березня Загроза на Харківщині.

19:32, 21 березня На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Можлива робота ППО.

19:24, 21 березня Дніпро та Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

19:24, 21 березня Оновлення щодо руху ворожих безпілотників: на північно-східному напрямку Запорізької області, курс на Дніпропетровщину;

на заході та в центрі Дніпропетровщини, курс – південно-західний;

на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;

на півночі Сумщини, курс – південний.