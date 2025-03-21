Что известно об очередной атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

19:35, 21 марта Угроза на Харьковщине.

19:32, 21 марта На Полтавщине угроза применения врагом ударных БпЛА. Возможна работа ПВО.

19:24, 21 марта Днепр и Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

19:24, 21 марта Обновление о движении вражеских беспилотников: на северо-восточном направлении Запорожской области, курс на Днепропетровщину;

на западе и в центре Днепропетровщины, курс – юго-западный;

на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

на севере Сумщины, курс – южный.