Что известно об очередной атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Угроза на Харьковщине.
На Полтавщине угроза применения врагом ударных БпЛА. Возможна работа ПВО.
Днепр и Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.
Обновление о движении вражеских беспилотников:
- на северо-восточном направлении Запорожской области, курс на Днепропетровщину;
- на западе и в центре Днепропетровщины, курс – юго-западный;
- на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
- на севере Сумщины, курс – южный.
- Российские дроны на севере Запорожской области, курс на Днепропетровщину.
- Вражеские БПЛА на юге Днепропетровщины, курс – юго-западный.