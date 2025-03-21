Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Город атакуют вражеские "Шахеды".

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Что известно о взрывах в Полтаве

В Полтавской области воздушную тревогу объявили еще в 19:27.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Впоследствии Воздушные силы предупредили жителей региона об опасности.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Полтава – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО. Во время тревоги находитесь в укрытиях,

– говорилось в сообщении.

Взрывы в городе прогремели в 21:14. Местные власти пока не комментировали возможные последствия атаки.

Напомним, что вечером 21 марта громко было и в Днепре. Также ПВО работала в Запорожье.