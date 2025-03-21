Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також Росія атакує "Шахедами": повітряна тривога у Києві й низці областей

Що відомо про атаку "Шахедів" на Київ

Вибухи у Києві пролунали о 21:52. Місцева влада попереджала про роботу ППО.

Згодом стало відомо, що від російської атаки постраждав Подільський район столиці.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі – сталося загоряння,

– написав Тимур Ткаченко.

На місце уже направилися рятувальники.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Глава КМВА закликав киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.