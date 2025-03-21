Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київ
Вибухи у Києві пролунали о 21:52. Місцева влада попереджала про роботу ППО.
Згодом стало відомо, що від російської атаки постраждав Подільський район столиці.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі – сталося загоряння,
– написав Тимур Ткаченко.
На місце уже направилися рятувальники.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Глава КМВА закликав киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.