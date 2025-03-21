Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про жертву та постраждалих у Запоріжжі

Станом на 22:08 Іван Федоров повідомив про госпіталізацію щонайменше 5 осіб внаслідок удару по Запоріжжю Троє із них перебувають у важкому стані, їм надають усю необхідну допомогу. Також керівник ОВА повідомив про жертву через ворожу атаку.

Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, також через російську атаку у місті є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок. За словами Івана Федорова, через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. Наразі усі екстрені служби працюють на місцях.