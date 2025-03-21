Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
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Що відомо про вибухи на Київщині
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 20:12.
У той же час Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА у напрямку регіону.
О 21:26 загроза додалася і для столиці.
"Київ – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", – писали у ПС.
Вибухи на Київщині пролунали приблизно о 21:30.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали КОВА.
Там також нагадали на важливості дотримуватися інформаційної тиші – не можна фіксувати та викладати у соцмережі роботу ППО.