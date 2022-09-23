Как путин может обосновать применение ядерного оружия

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Константин Машовец. Он пояснил, что проведение этих имитационных референдумов как средство реализации стратегии в отношении Украины в войне однозначно имеет какую-то военно-политическую основу.

Обратите внимание Как вести себя людям на оккупированных территориях, если оккупанты тянут на псевдореферендум

Это имеет определенный смысл и в контексте использования тактического ядерного оружия. То есть, планом россиян может быть выдать оккупированные украинские территории за свои, присвоить им статус российских, и использовать дальнейшее ведение Украиной боевых действий с целью деоккупации этих территорий как повод для применения тактического ядерного оружия. Эта цепочка кажется логичной, но есть нюансы.

Не все так однозначно

Применение тактического ядерного оружия будет означать резкое повышение эскалации конфликта и отразится не только на ситуации на фронте, но и в военно-политическом смысле. Это нарушит фундаментальный негласный принцип применения ядерного оружия, который существует среди стран "ядерного клуба". Согласно ему, ядерная страна в конфликте высокой или низкой интенсивности не применяет ядерное оружие против неядерной страны, если нет угрозы ее территории или суверенитету.

То, что путин объявит часть оккупированной территории Украины своей, еще не означает, что в смысле использования ядерного оружия это развязывает ему руки,

– подчеркнул Машовец.

Он пояснил, что реакция международной общности на применение тактического ядерного оружия может быть роковой для кремлевского режима. путин это хорошо знает, и вряд ли решится рискнуть своей жизнью и здоровьем, чтобы достичь целей в этой войне.

Какой может быть реакция мира

Удержать путина от нажатия на красную кнопку сможет банальная угроза собственной жизни. Ведь если он применит ядерное оружие, то ничего не сдерживает другие страны наказать его за нарушение норм, соблюдаемых среди стран "ядерного клуба" до этого момента.

Ему прилететь может, достаточно больно. Он может потерять что-то такое, что очень важно для него, что может поставить его на грань, если не физической смерти, то ухода в небытие в политических кругах россии.

– заметил эксперт.

Он подчеркнул, что международное сообщество знает, на какие точки нажать для того, чтобы путин – человек, который может пустить в практическую плоскость ядерное оружие – задумался о последствиях.

"Например, применение тактического ядерного оружия мощностью до 2 или 5 килотонн может привести к тому, что россия полностью потеряет черноморский флот. Нужно ли ей это или не нужно с военной точки зрения? Если он использует что-то мощнее, то ответ Запада может быть такого же адекватного уровня", – объяснил Машовец.

Было четко сказано путину, что Украина не останется один на один с ним. Ответ на дальнейшую эскалацию будет адекватным. Я не думаю, что в кремле не понимают, что это значит,

– подытожил он.

Константин Машовец о вероятности применения путиным ядерного оружия: смотрите видео

Влияют ли ядерные угрозы путина на поддержку Украины

В Пентагоне США заверили, что выбросы российского диктатора не будут влиять на поддержку и помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. По словам спикера Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера, заявления из россии не повредят выполнению обязательств американского Министерства обороны перед Украиной. Переговоры о расширении военной помощи продолжаются, несмотря на любые угрозы путина.