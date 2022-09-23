Ядерні погрози путіна не вплинуть на допомогу Україні, – Пентагон
Водночас США заспокоїли українців, що погрозливі заяви путіна ніяк не впливають на безпекову допомогу від Штатів. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.
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Заяви чи оголошення, які чути з росії, не впливають на зобов'язання міністерства продовжувати тісну роботу з міжнародними партнерами й союзниками стосовно надання Україні тієї підтримки, яку вона потребує для захисту своєї країни,
– наголосив речник Пентагону.
Він зазначив, що переговори про розширення військової допомоги продовжуються, водночас мовиться не лише про середньострокову та довгострокову перспективу, а й про те, що ЗСУ необхідно прямо зараз. Райдер наголосив, що не бачить, щоб на ці переговори вплинули чиїсь заяви.
Кремль погрожує ядерною зброєю: останні новини
- Напередодні російські пропагандистки захарова та скабєєва почали істерити про "червоні лінії" та "удари по Берліну". На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, це "дурні "бабські" ультиматуми".
- Водночас президент США Джо Байден 17 вересня попередив владіміра путіна про серйозні наслідки від застосування ядерної та хімічної зброї.
- Згодом, 21 вересня, президент росії владімір путін все-таки пригрозив світу ядерною зброєю. Диктатор наголосив, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від путіна не є чимось новим. Водночас застеріг, що не можна відкидати ризики.
- Радник глави Офісу Президента Подоляк заявив, що росія може використати ядерну зброю під надуманими політичними мотивами. За його словами, це проблема глобального суспільства.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що вже наступного тижня путін може оголосити ядерну війну, й президенту США Джо Байдену доведеться прийняти "складне рішення".
- Папа Римський Франциск також відреагував на ядерний шантаж путіна – назвав слова глави кремля "божевіллям".
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