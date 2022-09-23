Ядерні погрози путіна не вплинуть на допомогу Україні, – Пентагон

Водночас США заспокоїли українців, що погрозливі заяви путіна ніяк не впливають на безпекову допомогу від Штатів. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

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Заяви чи оголошення, які чути з росії, не впливають на зобов'язання міністерства продовжувати тісну роботу з міжнародними партнерами й союзниками стосовно надання Україні тієї підтримки, яку вона потребує для захисту своєї країни,

– наголосив речник Пентагону.

Він зазначив, що переговори про розширення військової допомоги продовжуються, водночас мовиться не лише про середньострокову та довгострокову перспективу, а й про те, що ЗСУ необхідно прямо зараз. Райдер наголосив, що не бачить, щоб на ці переговори вплинули чиїсь заяви.

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