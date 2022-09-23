Ядерные угрозы путина не повлияют на помощь Украине, – Пентагон

В то же время США успокоили украинцев, что угрожающие заявления путина никак не влияют на помощь безопасности от Штатов. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

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Заявления или объявления, слышные из россии, не влияют на обязательства министерства продолжать тесную работу с международными партнерами и союзниками относительно предоставления Украине той поддержки, в которой она нуждается для защиты своей страны,

– подчеркнул представитель Пентагона.

Он отметил, что переговоры о расширении военной помощи продолжаются, в то же время говорится не только о среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что ВСУ необходимо прямо сейчас. Райдер подчеркнул, что не видит, чтобы на эти переговоры повлияли чьи-либо заявления.

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