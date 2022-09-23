Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Ранее он рассказал о том, почему Германия снова не дала технику Украине.

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Мир должен не допустить применения ядерного оружия

Гладких отметил, что Украина должна приложить все усилия, чтобы побудить мир выступить с серьезным заявлением о недопустимости использования ядерного оружия. А также четко обозначить перспективы россиян, если они отважатся на этот шаг.

Впрочем, мы должны понимать, что влиять на поведение неадекватного политического руководства очень тяжело.

– заметил политолог.

Россияне должны понимать последствия

Он продолжил, что россияне должны понимать последствия применения ядерного оружия. В частности, они полгода нормально относились к войне на диване, а теперь, когда они объявили мобилизацию, резко стали пацифистами.

"Если их военно-политическое руководство решится на такой шаг, как применение ядерного оружия, то россиянам не поздоровится", — подчеркнул Гладких.

Мобилизация свидетельствует, что путин верит в изменение ситуации на фронте

Политолог добавил, что мобилизация в россии свидетельствует о том, что путин надеется изменить ситуацию на фронте без применения ядерного оружия. Потом же уровень легитимности его власти будет падать, поэтому он не сможет принимать решения.

Его окружение может иначе смотреть на свои перспективы. Это также является фактором, который может сдержать,

– подчеркнул он.

Путин заявлял, что будет ядерная война

Ранее путин уже заявлял, что будет ядерная война, но все россияне попадут в рай. Однако, похоже, сами они туда не спешат.

"Одно дело кричать: "Деды воевали, можем повторить". А другое - раскупать все билеты и бежать куда глаза глядят", — подытожил политолог.

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