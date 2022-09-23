Таку думку 24 каналу озвучив політолог Валентин Гладких. Раніше повідомлялось про те, що відомо про Олексія Макєєва, якого Зеленський призначив послом України в Німеччині.

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Фантомні болі минулого

Гладких розповів, що провалене рішення негайно постачати танки України в Німеччині пов'язане з фантомними болями минулого. Принаймні ними прикривається політичне керівництво. При тому, Шольц заявляв, що успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині відбувся завдяки німецькому озброєнню.

Це реально виглядає якимось відвертим блюзнірством,

– зазначив політолог.

Внутрішні проблеми Німеччини

Він продовжив, що слід розуміти і внутрішні проблеми Німеччини. Вона довгий час залежала від росії, від її енергоресурсів. Крім того, в східній Німеччині, яка була НДР, залишилось багато російських агентів, які також впливають на політикум у державі.

"Як у росії є люди, які ностальгують за "совком", так і в Німеччині є люди, які ностальгують за НДР", – зауважив Гладких.

Політолог додав, що в Німеччині збереглись і російські агентурні мережі. Це не означає, що Німеччина повністю підконтрольна росії, й росіяни роблять те, що заманеться, однак певний вплив усе ж є.

Німеччина вважає, що допомагати можуть інші

За словами Гладких, Німеччина зайняла позицію, мовляв, допомагати Україні можуть інші країни. Крім того, у німців присутнє своє континентальне мислення. Зокрема, певні антиамериканські настрої, бажання бути постійним членом Радбезу ООН. Та й економічно Німеччина набагато потужніша, ніж у військовому плані.

Не можна пояснити позицію німців одним чинником. Тобто, заангажованістю чи проросійською позицією. Хоча і це, швидше за все, теж є,

– наголосив політолог.

Він також сказав, що, втім, ми маємо бути вдячні Німеччині й за ту допомогу, яку вона надає. За публічну, політичну, дипломатичну підтримку, фінансову підтримку.

"Щоправда, ми хотіли б отримати більше, й вони могли надати більше", – підсумував політолог.

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