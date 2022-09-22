Німеччина хоче націоналізувати Gazprom Germania

Наразі, зі слів представника Мінекономіки Німеччини відомо, що переговори щодо націоналізації колишньої Gazprom Germania й майбутньої Sefe тривають. Разом з тим у самій компанії, як і енергетичний регулятор Німеччини ситуацію коментувати відмовились.

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Прикметно, що вчора німецький уряд в рамках боротьби з енергетичною кризою вирішив націоналізувати компанію Uniper, найбільшого імпортера російського газу.

Загалом Німеччина вже вкладає щонайменше 40 мільярдів євро у своїх трьох найбільших російських імпортерів газу – Uniper, Sefe та підрозділ EnBW – VNG.