Германия хочет национализировать Gazprom Germania

По словам представителя Минэкономики Германии известно, что переговоры по национализации бывшей Gazprom Germania и будущей Sefe продолжаются. Вместе с тем в самой компании, как и энергетический регулятор Германии ситуацию комментировать отказались.

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Примечательно, что вчера немецкое правительство в рамках борьбы с энергетическим кризисом решило национализировать компанию Uniper, крупнейшего импортера российского газа.

В общей сложности Германия уже вкладывает не менее 40 миллиардов евро в своих трех крупнейших российских импортеров газа – Uniper, Sefe и подразделение EnBW – VNG.