22 вересня парламент Німеччини відклав пропозицію опозиційних сил про передачу нашій державі танків Leopard та бойових піхотних установок Marder. Шольц намагався виправдити це рішення.

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Чому Німеччина провалила голосування про передачу Україні зброї

Відповідну пропозицію про передання Україні броньованих машин подала в Бундестаг опозиційна фракція ХДС/ХСС. Проте панівна коаліція після майже годинних дебатів відправила цей законопроєкт на обговорення в комітети. Наступне голосування відбудеться аж через декілька тижнів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 20 вересня на засіданні Генасамблеї ООН говорив, що підтримуватиме Україну всіма ресурсами, зокрема фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Однак небажання уряду передавати Україні танки Leopard пояснив тим, що інші країни, зокрема Британія та США, не надавали ще такої потужної зброї нашій державі. За його словами, Німеччина не хоче бути причетна до ескалації конфлікту.

Варто сказати, що деякі з членів уряду Шольца не підтримували на засіданні позицію свого лідера. Питання надання зброї Україні розкололо панівну коаліцію Бундестагу.

Реакція президента Зеленського

Напередодні Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild звернувся до Німеччини. Він пояснив, чому Україні необхідні танки Leopard та бойові піхотні установки Marder.

За словами Зеленського, ця броньована техніка суттєво не вплине на хід війни, оскільки вона не призначена для нападу. Натомість вона може врятувати життя багатьом військовим та допомогти в обороні.

Це питання виживання наших людей. Це не перемога в цій війні, однак без цього буде гинути більше людей,

– сказав президент.

Володимир Зеленський розкритикував аргументацію Шольца щодо того, що США та Британія не надавали зброю Україні, тому й Німеччина не буде.

Британія нам стільки всього дала, США також. Я хочу звернутися до Німеччини й сказати: ви незалежна держава. Якщо ви хочете зберегти життя українцям, то дайте нам це броньоване озброєння,

– додав Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що Україна і без німецьких танків переможе в цій війні, але він хоче, щоб це була спільна перемога всього світу.

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День ганьби у Берліні

Юристка-міжнародниця, а також дружина посла України в Німеччині Світла Мельник на своїй сторінці у фейсбуці написала, що Берлін остаточно втратив будь-які орієнтири й моральний компас. Відкладення голосування вона назвала ганьбою.

На її думку, виправдання Шольца про "ескалацію конфлікту" є цинічним. Президент росії сам підвищує градус ескалації, погрожуючи всім ядерною зброєю, а німецький уряд в той час "ховає голову в пісок".

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що "дуже прямий у розмовах з Шольцом про зброю". Канцлер не завжди охоче виступає за надання Україні озброєння, тому розмови інколи бувають дуже напруженими та на підвищених тонах.

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