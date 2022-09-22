Президент звертався безпосередньо до Німеччини та вимагав більшої військової підтримки, зокрема сучасних бойових танків, які Олаф Шольц відмовляється надавати. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю віцепрезиденту Bild Полу Ронцгеймеру.

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Під час телефонних розмов з Шольцом буває гучно

Президент сказав, що є прямою людиною. І ця риса характеру йому допомагає економити час для вирішення тих чи інших питань. Він зізнався, що телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом іноді бували доволі напруженими та на підвищених тонах.

Бували ситуації, коли тряслися стіни,

– сказав Володимир Зеленський.

Бронетехніка – це питання виживання

Німеччина підтримує Україну та надає військову та фінансову допомогу, за що Україна вдячна. Однак цього не достатньо, для перемоги у війні потрібно більше. Ба більше, бронетехніка та бойові танки – це те, що може врятувати більше життів як солдатів, так і цивільних, адже пришвидшить звільнення України від окупантів.

Тому президент вкотре звернувся до федерального уряду з проханням не виправдовувати відмову в постачанні танків поведінкою США чи інших країн. Він підкреслив, що Німеччина – незалежна держава. Від думки та дій інших держав зокрема.

Німеччина є найсильнішою економікою в Європі, тому Німеччина також може подати хороший приклад,

– сказав Зеленський.

"У світі ще є країни, які не зрозуміли, що путін уже програв війну. Історично він програв. Не тільки проти України. Він програв своїй країні. Він програв усьому світу. Він програв демократії. Його війна програна. З першого дня вторгнення на територію України він програв цю війну. Ніхто йому нічого не пробачить", – підсумував Володимир Зеленський

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Військова допомога Німеччини: коротко

15 вересня стало відомо, що Німеччина планує передати Україні ще 2 системи MARS, 200 ракет до них та 50 бронемашини Dingo. Як повідомили в міноборони країни, підготовка екіпажів для роботи з цією технікою має пройти у Німеччині та розпочнеться у вересні.

Також в Україні очікують від Німеччини 4-х сучасних систем протиповітряної оборони IRIS-T, які пообіцяли передати Україні. Дві установки мають прибути в Україну до кінця 2022 року.

Окрім важливої військової допомоги чинний німецький уряд відзначився й тим, що блокує важливі поставки Україні. Так, у Німеччині відремонтували БМП Marder для України, але не можуть їх передати, адже федеральний уряд не видає ліцензію.

Також канцлер Олаф Шольц відмовляється постачати сучасні танки Leopard 2 та бойову авіацію. Він заявив, що Німеччина не діятиме самостійно у питаннях військової допомоги, та вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням.

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