За словами керівника Офісу Президента України, тип війни, яку обрала росія, давно зрозумілий. Звести його можна до одного слова: "терор".

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Дії росії потребують жорсткої відповіді

Так, країна-агресор обстрілює цивільних людей та вщент руйнує міста, на окупованих територіях вдається до "кращих" прийомів НКВД та влаштовує катівні і "мобілізує" місцеве населення, й навіть вдається до ядерного шантажу. Останній, до речі, загрожує не лише Україні, адже радіацію вітер рознесе далеко за її межі. Усе це потребує жорсткої відповіді.

Залишилося зрозуміти, чого чекає світ,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Також раніше керівник ОП згадував, що наслідки повномасштабної та гібридної війни росії відчувають уже і у Європі. Зокрема, європейці бачать її у своїх платіжках. Та покласти цьому кінець може саме перемога України, а тому закликав до постачання важкого озброєння.

"Танки та БМП – це найменша інвестиція, яку можна зробити в добробут європейських родин сьогодні", – підкреслив Подоляк.

Світу загрожує техногенна катастрофа

Ядерний шантаж росії не обмежується лише обстрілами Запорізької АЕС. Так, у ніч на 19 вересня окупанти обстріляли Південноукраїнську атомну електростанцію. Відомо, що вибух прогримів всього за 300 метрів від реакторних установок. Через цей удар ворожими ракетами у промисловій зоні АЕС утворилась величезна вирва. Її діаметр сягає 4 метри, а глибина – 2 метри.

Ударна хвиля була настільки потужною, що у будівлі АЕС розбилося понад 100 вікон, а один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, відключився. Також відключились 3 високовольтні лінії електропередачі.

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За словами заступника керівника ОП Кирило Тимошенко, ще якась сотня метрів і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності.

Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною,

– підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Реакція світу недостатня

Попри заклики України та "яскраві" дії росії, 6 вересня президент США Джо Байден відмовився визнати її державою-спонсоркою тероризму. Правда, експерти припускають, що він тримає паузу та хоче дати кремлю останній шанс. Якби США надали росії такий статус, це б змусило уряд США обмежити іноземну допомогу їй, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановити контроль над експортом товарів подвійного призначення.

Не чує закликів повною мірою і Німеччина. Так, канцлер Олаф Шольц відмовляється постачати сучасні танки Leopard 2 та бойову авіацію. Він заявив, що Німеччина не діятиме самостійно у питаннях військової допомоги Україні, та вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням. Натомість Німеччина готова давати Україні ППО та артилерію.

Окрім того, на фоні звірств росії деякі західні політики дозволяють собі неймовірні заяви. Так, 18 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Захід у допомозі Україні та заявив, що війна була б локальною, якби втрутились західні країни. Мовляв, своїми санкціями ЄС стріляє собі в ногу.

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