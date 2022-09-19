За словами керівника Офісу Президента України, тип війни, яку обрала росія, давно зрозумілий. Звести його можна до одного слова: "терор".
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Дії росії потребують жорсткої відповіді
Так, країна-агресор обстрілює цивільних людей та вщент руйнує міста, на окупованих територіях вдається до "кращих" прийомів НКВД та влаштовує катівні і "мобілізує" місцеве населення, й навіть вдається до ядерного шантажу. Останній, до речі, загрожує не лише Україні, адже радіацію вітер рознесе далеко за її межі. Усе це потребує жорсткої відповіді.
Залишилося зрозуміти, чого чекає світ,
– підкреслив Михайло Подоляк.
Також раніше керівник ОП згадував, що наслідки повномасштабної та гібридної війни росії відчувають уже і у Європі. Зокрема, європейці бачать її у своїх платіжках. Та покласти цьому кінець може саме перемога України, а тому закликав до постачання важкого озброєння.
"Танки та БМП – це найменша інвестиція, яку можна зробити в добробут європейських родин сьогодні", – підкреслив Подоляк.
Світу загрожує техногенна катастрофа
Ядерний шантаж росії не обмежується лише обстрілами Запорізької АЕС. Так, у ніч на 19 вересня окупанти обстріляли Південноукраїнську атомну електростанцію. Відомо, що вибух прогримів всього за 300 метрів від реакторних установок. Через цей удар ворожими ракетами у промисловій зоні АЕС утворилась величезна вирва. Її діаметр сягає 4 метри, а глибина – 2 метри.
Ударна хвиля була настільки потужною, що у будівлі АЕС розбилося понад 100 вікон, а один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, відключився. Також відключились 3 високовольтні лінії електропередачі.
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За словами заступника керівника ОП Кирило Тимошенко, ще якась сотня метрів і ми б прокинулися зовсім в іншій дійсності.
Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною,
– підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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Реакція світу недостатня
- Попри заклики України та "яскраві" дії росії, 6 вересня президент США Джо Байден відмовився визнати її державою-спонсоркою тероризму. Правда, експерти припускають, що він тримає паузу та хоче дати кремлю останній шанс. Якби США надали росії такий статус, це б змусило уряд США обмежити іноземну допомогу їй, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановити контроль над експортом товарів подвійного призначення.
- Не чує закликів повною мірою і Німеччина. Так, канцлер Олаф Шольц відмовляється постачати сучасні танки Leopard 2 та бойову авіацію. Він заявив, що Німеччина не діятиме самостійно у питаннях військової допомоги Україні, та вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням. Натомість Німеччина готова давати Україні ППО та артилерію.
- Окрім того, на фоні звірств росії деякі західні політики дозволяють собі неймовірні заяви. Так, 18 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Захід у допомозі Україні та заявив, що війна була б локальною, якби втрутились західні країни. Мовляв, своїми санкціями ЄС стріляє собі в ногу.
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