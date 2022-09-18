За словами угорського прем'єр-міністра, війна була б "локальною", але Захід, втрутившись, зробив її глобальною. Мовляв, своїми санкціями ЄС стріляє собі в ногу.

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Орбан знайшов винних в енергетичній кризі

Орбан заявив, що енергетичну кризу в Європі спричинили начебто санкції й зовсім забув пригадати про те, як росія маніпулює ринком. При цьому угорський прем'єр почав лякати, що взимку може зупинитися до 40% європейської промисловості.

Переговори між європейськими лідерами щодо продовження санкційного пакета ще на пів року очікуються восени, і, за словами прем'єр-міністра, необхідно докласти зусиль, щоб не допустити продовження санкцій.

При цьому Орбан зізнався, що серед лідерів держав-членів ЄС з цією позицією він такий один й висловив сподівання, що після виборів в Італії сформується уряд, який підтримає позицію Угорщини.

Не обійшлось без обурливих заяв про війну

Віктор Орбан також сказав, що війна росії проти України може тривати до 2030 року. А Україна начебто може втратити третину чи половину своєї території.

До слова, нещодавно Орбан приїжджав у москву на прощання з Горбачовим.

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