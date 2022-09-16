Тепер більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині. Правління Орбана назвали "гібридним режимом".

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Вибори є, але поваги до демократії нема

Європарламент засудив "навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини" з підриву європейських цінностей. Тепер вимагає результатів у процесі за статтею 7 Договору про ЄС. Не знімають депутати і з себе відповідальності за те, що сталося з Угорщиною.

Відсутність рішучих дій ЄС сприяла виникненню "гібридного режиму виборчої автократії", тобто конституційної системи, в якій відбуваються вибори, але відсутня повага до демократичних норм і стандартів,

– кажуть євродепутати.

За ухвалення такого звіту проголосували 433 депутати, 123 – проти та 28 утрималися. Він ґрунтується на іншому звіті, за допомогою якого Європарламент запустив процедуру в рамках статті 7 у 2018 році. Метою є зробити огляд подій у 12 сферах, що викликають занепокоєння парламенту.

Угорщина – не демократія і цей висновок безповоротний

Євродепутати зауважують, що висновки цього звіту є чіткими та безповоротними: Угорщина не є демократією. Парламент прийняв актуальне рішення, як запевняють депутати. Адже врахували тривожні темпи, з якими верховенство права відступає в цій країні.

Європарламент висловив жаль, бо Рада ЄС не може досягти значного прогресу в боротьбі з відходом Угорщини від демократії. В установі переконані, що подальше зволікання означатиме порушення принципу верховенства права самою Радою.

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію повною мірою використовувати всі наявні ц неї інструменти. Зокрема, обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС.

Угорщину можуть виключити з ЄС

У Чехії, яка зараз головує в ЄС, вважають, що Угорщина теоретично може вийти з Європейського Союзу. На це вказують останні дії офіційного Будапешта. У Чехії заявляли, що Угорщина пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю – чи ризикнути й стрибнути.

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, політолог Олександр Солонтай казав, що вийти з Європейського союзу Угорщина не може. Причина в тому, що це буде економічний крах для неї.

При цьому Єврокомісія вже рекомендувала ЄС скоротити фінансування Угорщини через побоювання щодо корупції.

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