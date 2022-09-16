Теперь большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать устои демократии в Венгрии. Правление Орбана назвали "гибридным режимом".

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Выборы есть, но уважения к демократии нет

Европарламент осудил "преднамеренные и систематические усилия правительства Венгрии" по подрыву европейских ценностей. Теперь требуют результатов в процессе по статье 7 Договора о ЕС. Не снимают депутаты и с себя ответственности за произошедшее с Венгрией.

Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению "гибридного режима избирательной автократии", то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам,

– говорят евродепутаты.

За принятие такого отчета проголосовали 433 депутата, 123 – против и 28 воздержались. Он основывается на другом отчете, посредством которого Европарламент запустил процедуру в рамках статьи 7 в 2018 году. Целью является обзор событий в 12 сферах, вызывающих обеспокоенность парламента.

Венгрия – не демократия и этот вывод необратим

Евродепутаты отмечают, что выводы этого отчета четкие и бесповоротные: Венгрия не является демократией. Парламент принял актуальное решение, как уверяют депутаты. Ведь учли тревожные темпы, с которыми главенство права отступает в этой стране.

Европарламент выразил сожаление, потому что Совет ЕС не может добиться значительного прогресса в борьбе с уходом Венгрии от демократии. В учреждении убеждены, что дальнейшее промедление будет означать нарушение принципа верховенства права самим Советом.

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты. В частности, ограничивать финансирование Венгрии из бюджета ЕС.

Венгрию могут исключить из ЕС

В председательствующей в ЕС Чехии считают, что Венгрия теоретически может выйти из Европейского Союза. Это указывают последние действия официального Будапешта. В Чехии заявляли, что Венгрия прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края – или рискнуть и прыгнуть.

Директор программ практической политики Института политического образования политолог Александр Солонтай говорил, что выйти из Евросоюза Венгрия не может. Причина в том, что это будет экономический крах для нее.

При этом Еврокомиссия уже рекомендовала ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции.

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