По словам венгерского премьер-министра, война была бы "локальной", но Запад, вмешавшись, сделал ее глобальной. Мол, своими санкциями ЕС стреляет себе в ногу.

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Орбан нашел виновных в энергетическом кризисе

Орбан заявил, что энергетический кризис в Европе повлек за собой санкции и вовсе забыл вспомнить о том, как россия манипулирует рынком. При этом венгерский премьер начал пугать, что зимой может остановиться до 40 процентов европейской промышленности.

Переговоры между европейскими лидерами о продлении санкционного пакета еще на полгода ожидаются осенью, и, по словам премьер-министра, необходимо приложить усилия, чтобы не допустить продления санкций.

При этом Орбан признался, что среди лидеров государств-членов ЕС с этой позицией он так один и выразил надежду, что после выборов в Италии сформируется правительство, которое поддержит позицию Венгрии.

Не обошлось без возмутительных заявлений о войне

Виктор Орбан также сказал, что война россии против Украины может продолжаться до 2030 года. А Украина вроде бы может потерять треть или половину своей территории.

К слову, недавно Орбан приезжал в Москву на прощание с Горбачевым.

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