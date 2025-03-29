Важкі бої, зокрема, відбулися в районі селища Поповка – тут, за даними російських воєнкорів, Україна та Росія обстрілюють один одного з допомогою безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми Тактичні дії: OSINT-аналітик пояснив, що відбувається на Бєлгородщині

ЗСУ прорвали російську оборону на Бєлгородщині

За словами військового аналітика фінської компанії Black Bird Group Еміля Кастехельмі, українські війська прорвали першу лінію російської оборони. Крім того, додає він, українським бійцям, імовірно, вдалося просунутися на глибину від трьох до чотирьох кілометрів.

Українці, теоретично, можуть захопити ще кілька сіл у прикордонній зоні, але проривом назвати не можна. Це був би невеликий тактичний успіх, але на оперативному чи стратегічному рівні на Демидівському напрямку мало що можна досягти,

– зауважив він.

Кастехельмі підкреслює, що присутність російського контингенту у цьому районі дуже висока. Водночас пропагандисти переконують, що Росія перекинула підкріплення до Бєлгорода з Гоптарівки в Курській області.

Однак, як наголошують росіяни, українці зберігають серйозний наступальний потенціал на цьому напрямку та не відмовляється від планів подальших проривів, зокрема на нових ділянках фронту.

Додамо, аналітики ISW з посиланням на геолокаційні кадри також повідомляють про просування ЗСУ на Бєлгородщині. Зокрема, українські воїни нещодавно просунулися у східній частині вищевказаної Поповки. В Інституті зазначають, ще це селище перебуває у так звані "сірій зоні".

Де розташована Поповка на Бєлгородщині / Карта Google

Зауважимо! Україна поки офіційно не коментувала прорив у Бєлгородській області.

Яка може бути мета наступу на Бєлгородщині

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що українські сили зробили "певні кроки" на території Росії "трохи нижче за Курську область". Він підкреслював, що такі дії спрямовані на "скорочення скупчення" російських військ і щоб послабити тиск на українські війська у цьому районі.

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, у своїй заяві від 18 березня припустив, що українські сили можуть діяти у Бєлгородській області, щоб "знейтралізувати загрози" з боку російських військ, які можуть концентруватись поблизу кордону.

Журналісти Reuters вважають, що українська операція може бути спробою відвернути російські сили, які намагаються вибити українські війська із сусідньої Курської області.

Військовий оглядач Давид Шарп вважає, що українські війська виявили слабке місце в обороні росіян на кордоні з Бєлгородщиною та прагнуть максимально використати цей момент для відволікання ресурсів ворога.